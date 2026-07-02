Kiper tim nasional Spanyol, Unai Simón, mencatatkan prestasi bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di ajang Piala Dunia, setelah menjadi pemegang rekor rentetan menit bermain tanpa kebobolan terlama dalam sejarah kompetisi tersebut.

Timnas Spanyol memastikan tempatnya di babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan meyakinkan atas timnas Austria dengan skor 3-0.

Mikel Oyarzabal memecah kebuntuan pada menit ke-36, memanfaatkan umpan silang akurat dari Marc Cucurella yang diselesaikannya dengan cemerlang ke gawang.

Pada babak kedua, “La Roja” terus mendominasi permainan, dan Pedro Porro berhasil mengubah keunggulan tersebut menjadi gol kedua (menit ke-66) melalui sundulan keras setelah menerima umpan terobosan dari Alex Baena.

Satu menit sebelum waktu normal berakhir, Oyarzabal kembali mencetak gol untuk menutup pesta gol tersebut dengan mencetak gol keduanya dan gol ketiga bagi Spanyol, sekaligus memastikan lolosnya timnas negaranya ke babak berikutnya.

Menurut data dari jaringan statistik sepak bola “Opta”, Simon telah mencatatkan 519 menit berturut-turut bersama timnas negaranya di Piala Dunia tanpa kebobolan gol, sehingga namanya terukir dengan gemilang dalam sejarah turnamen dunia tersebut.

Dengan angka ini, kiper Athletic Bilbao tersebut berhasil memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh kiper legendaris Italia, Walter Zenga, yang bertahan selama 517 menit selama beberapa dekade.

Prestasi ini mencerminkan konsistensi luar biasa yang ditunjukkan Simon bersama “La Roja” serta kemampuannya dalam memberikan kepercayaan diri dan ketangguhan kepada barisan pertahanan di ajang sepak bola terbesar.