Giuliano Simeone, bintang timnas Argentina, meminta maaf kepada para suporter negaranya atas "ketidakmampuannya membawa pulang trofi untuk mereka", usai kekalahan dari timnas Spanyol dengan skor 1-0 di final Piala Dunia, sekaligus memberikan ucapan selamat kepada tim yang meraih gelar juara.

Simeone berkata, dalam sebuah unggahan di akun jejaring sosial "Instagram" miliknya, yang disertai foto dirinya di atas lapangan setelah tampil di babak kedua menggantikan Rodrigo De Paul: "Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan rasa sakit yang saya rasakan pada saat-saat ini.. saya hanya bisa meminta maaf karena tidak mampu membawa pulang trofi untuk kalian".

Ia menambahkan: "Saya berterima kasih kepada para suporter Argentina atas segala dukungan sepanjang Piala Dunia, baik di tribun maupun dari kejauhan".

Pemain Atletico Madrid itu juga menyampaikan pesan kepada rekan-rekannya di timnas, yang diasuh pelatih Lionel Scaloni, dengan mengatakan: "Terima kasih kepada grup ini karena telah memberikan segalanya di setiap pertandingan, dan mempertaruhkan jiwa demi lebih dari 46 juta rakyat Argentina".

Putra Diego Simeone, yang melatihnya di klub Spanyol tersebut dan hadir menyaksikan berbagai pertandingan yang dijalani Giuliano bersama Argentina di Piala Dunia, menjelaskan: "Hari ini adalah momen yang menyedihkan, tetapi saya yakin bahwa seiring berjalannya waktu kita akan mengenang dengan bangga semua yang telah kita lalui bersama di turnamen ini".

Giuliano Simeone menutup pesannya dengan memberikan ucapan selamat kepada tim yang meraih gelar juara, seraya berkata: "Selamat untuk Spanyol atas gelar Piala Dunia".

Gelandang berusia 23 tahun itu menjalani tiga pertandingan di Piala Dunia 2026, di mana ia turun sebagai starter melawan Yordania di babak grup dan melawan Inggris di semifinal, sebelum tampil sebagai pemain pengganti pada pertandingan final melawan Spanyol.