Persaingan antara Maroko dan Spanyol semakin memanas untuk memperebutkan kehormatan menggelar pertandingan final Piala Dunia 2030, menyusul berbagai manuver terbaru dari kedua pihak, hal yang mengisyaratkan akan adanya perkembangan besar dalam berkas ini pada periode mendatang.

Maroko, Spanyol, dan Portugal berbagi penyelenggaraan Piala Dunia 2030, namun ada persaingan besar untuk menjadi tuan rumah pertandingan final turnamen tersebut.

Stadion Hassan II di Maroko merupakan salah satu stadion kandidat paling menonjol untuk menggelar pertandingan final Piala Dunia 2030, dengan kapasitas yang direncanakan mencapai sekitar 115 ribu penonton, sehingga menjadikannya stadion sepak bola terbesar di dunia saat peresmiannya yang dijadwalkan pada tahun 2029.

Di sisi lain, Spanyol bertaruh untuk menjadi tuan rumah final, karena memiliki banyak stadion besar, yang paling menonjol di antaranya adalah Santiago Bernabeu dan Camp Nou.

FIFA mengatakan pada September lalu bahwa lokasi penyelenggaraan final Piala Dunia akan ditentukan "pada waktu yang tepat", seraya menyebutkan bahwa pihaknya mulai pada November ini mengunjungi kota-kota kandidat di Spanyol, Portugal, dan Maroko untuk menilai sejauh mana kelayakannya menjadi tuan rumah pertandingan.

Spanyol: Penyelenggaraan final adalah perkara yang tak terbantahkan

Selama beberapa bulan terakhir, Spanyol meningkatkan persaingannya dengan Maroko, dan banyak pejabat berbicara mengenai hal ini, serta semuanya berpegang teguh untuk menggelar pertandingan final.

Javier Tebas, presiden La Liga, melancarkan serangan keras terhadap Gianni Infantino, presiden FIFA, dengan menegaskan bahwa berlanjutnya ia di jabatannya berarti Maroko yang akan menggelar final Piala Dunia.

Tebas menunjukkan kemarahannya atas pengumuman Fouzi Lekjaa, presiden Federasi Sepak Bola Maroko, tentang penyelenggaraan pertandingan final Piala Dunia 2030 di Casablanca, dengan mengatakan bahwa FIFA terbiasa membantah berita pers meskipun berita itu benar.

Ia melanjutkan: "Lekjaa menegaskan bahwa final akan digelar di Casablanca, sementara FIFA mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Jadi, siapa yang berbohong? Apakah dia presiden federasi penyelenggara turnamen dan anggota dewan FIFA? Ataukah kita harus, sekali lagi, mempercayai bantahan resmi yang dikeluarkan oleh FIFA dan Infantino?".

Di pihaknya, presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, Rafael Louzan, menegaskan bahwa federasi mengerahkan upaya maksimalnya untuk memastikan pertandingan final Piala Dunia 2030 digelar di Spanyol, seraya menilai bahwa Spanyol menjadi tuan rumah pertandingan final adalah perkara yang logis dan tak terbantahkan.

Spanyol menekan dengan senjata penarikan diri

Dengan munculnya kabar bahwa Maroko semakin dekat untuk menjadi tuan rumah final, Spanyol meningkatkan intensitas persaingan dalam perkara ini, dan pembicaraan pun sampai pada titik melambaikan ancaman untuk menarik diri dari penyelenggaraan turnamen.

Berkas tuan rumah final Piala Dunia 2030 berubah menjadi isu politik di Spanyol, dengan semakin dekatnya pemilihan umum yang dijadwalkan pada 29 November ini, setelah perselisihan meningkat antara partai-partai dan tokoh-tokoh terkemuka mengenai hak Spanyol untuk menjadi tuan rumah pertandingan final.

Pemimpin oposisi Spanyol, Alberto Nunez Feijoo, mengatakan bahwa ia siap mendorong negaranya untuk menarik diri dari penyelenggaraan Piala Dunia 2030, jika Federasi Sepak Bola Internasional memutuskan untuk memberikan Maroko hak menjadi tuan rumah pertandingan final.

Feijoo, pemimpin Partai Rakyat, melanjutkan bahwa sudah menjadi hal yang jelas bahwa Spanyol lah yang menjadi tuan rumah acara ini.

Ia menambahkan: "Spanyol harus menjadi tuan rumah final Piala Dunia. Dan jika itu tidak terjadi, menurut pendapat saya, Spanyol tidak seharusnya ikut serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia".

Dan ketika ditanya apakah ia akan berupaya menarik Spanyol dari penyelenggaraan turnamen jika ia memegang kekuasaan, Feijoo menjawab: "Ya, jawabannya adalah ya".

Feijoo merupakan penentang paling menonjol dari perdana menteri sosialis Pedro Sanchez, yang mengatakan dalam sebuah wawancara yang dilakukannya dengan radio "Cadena SER" pada September bahwa ia "bekerja demi penyelenggaraan pertandingan final di Spanyol".

Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa ia telah menjelaskan sikapnya sebelumnya bahwa "pertandingan final harus digelar di Spanyol".

Maroko: Tak ada kompromi soal penyelenggaraan final

Di sisi lain, Maroko berpegang teguh untuk menggelar pertandingan final Piala Dunia 2030, dan bekerja sekuat tenaga untuk merampungkan Stadion Hassan II, agar siap untuk tugas tersebut.

Fouzi Lekjaa, presiden Federasi Maroko, sebelumnya mengumumkan bahwa "Provinsi Benslimane akan memperoleh kehormatan menjadi tuan rumah final", seraya mengungkapkan harapannya agar timnas Maroko menjadi salah satu pihak dalam pertandingan final.

Maroko berpandangan bahwa tidak ada satu pihak pun yang berhak mengubah keunggulan historisnya atau pengalaman penyelenggaraannya menjadi perwalian atas mitranya, karena Maroko menuntut peluang yang adil mengingat kemampuan penyelenggaraannya yang luar biasa dan posisi geografisnya yang istimewa.

Fouzi Lekjaa mulai berfokus pada berkas ini secara kuat, di mana laporan-laporan Maroko menyebutkan bahwa ia bersiap untuk menata ulang kartu-kartunya di dalam Konfederasi Sepak Bola Afrika, dalam sebuah langkah yang mungkin mengakhiri salah satu tanggung jawabnya yang paling menonjol di lingkungan sepak bola Afrika, setelah ia mengarah untuk mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan ketua komite keuangan yang berada di bawah "CAF", seraya tetap mempertahankan jabatannya sebagai wakil pertama presiden konfederasi kontinental.

Laporan-laporan itu menambahkan bahwa keputusan tersebut datang dalam kerangka keinginan pejabat Maroko itu untuk menata ulang prioritas-prioritasnya, dan lebih banyak mencurahkan diri untuk tanggung jawab yang dibebankan kepadanya di dalam Maroko, baik di tingkat olahraga maupun pemerintahan, selain untuk terlibat dalam berkas-berkas yang berkaitan dengan persiapan menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia 2030.