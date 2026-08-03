Agensi "Roc Nation Sports International", yang menangani urusan pemain Brasil Vinicius Junior dan pemain Pantai Gading Yan Diomande, mengeluarkan pernyataan resmi yang menyerang apa yang disebutnya sebagai "informasi palsu" yang beredar terkait salah seorang pemainnya, tanpa mengungkap identitas pemain yang dimaksud, sehingga membuka pintu bagi berbagai spekulasi.

Michael Yormark, presiden agensi tersebut, mengatakan dalam pernyataan itu: "Kami tidak bisa berdiam diri ketika media yang tidak profesional dan tidak berwawasan menyebarkan informasi palsu dan merugikan dengan tujuan menarik perhatian."

Ia menambahkan: "Hal ini tidak bisa diterima, terutama ketika menargetkan pemain kami secara pribadi tanpa dasar apa pun, yang merupakan sesuatu yang mengganggu dan merugikan, bahkan bisa mencapai tingkat pencemaran nama baik."

Ia mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa "media dan jurnalis harus memikul tanggung jawab yang lebih besar."

Pernyataan itu tidak menjelaskan apakah yang dimaksud adalah Vinicius Junior, yang namanya belakangan dikaitkan dengan kepindahan ke Arsenal di tengah tersendatnya negosiasi perpanjangan kontraknya dengan Real Madrid, atau Yan Diomande, yang kesepakatan potensialnya ke klub kerajaan tersebut diselimuti krisis hukum rumit terkait perselisihan antara sejumlah agensi pemain.

Sejumlah laporan media telah mengaitkan Vinicius dengan kemungkinan kepindahan ke Arsenal selama bursa transfer musim panas, hal yang tidak ingin dikomentari oleh pelatih klub London tersebut, Mikel Arteta, dengan cukup mengatakan bahwa ia tidak akan berbicara tentang pemain yang bukan milik timnya.

Sebaliknya, surat kabar Spanyol "Marca" belakangan mengungkap adanya perselisihan hukum antara agensi-agensi yang mewakili Yan Diomande, yang telah sampai ke Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", yang menyebabkan rumitnya negosiasi kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid, meskipun klub Spanyol itu tetap berminat untuk merekrutnya.

Meskipun pernyataan tersebut tidak menyebutkan nama apa pun, ambiguitas yang menyelimutinya membuat media Inggris cenderung menganggapnya sebagai tanggapan atas rumor mengenai masa depan Vinicius, sementara pihak lain tidak menutup kemungkinan bahwa yang dimaksud juga adalah laporan-laporan terkait Diomande, terutama di tengah kontroversi besar yang mengiringi berkas kepindahannya dalam beberapa hari terakhir.

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