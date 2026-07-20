Siapa yang akan meraih Ballon d'Or pada tahun 2026?.. Pernyataan resmi mengakhiri perdebatan

Perdebatan pun memanas mengenai identitas pemain yang paling berpeluang meraih penghargaan Ballon d'Or pada tahun 2026, terutama setelah tim nasional Spanyol dinobatkan sebagai juara Piala Dunia kemarin, Minggu, usai mengalahkan Argentina (1-0) dalam pertandingan yang berlanjut hingga dua babak tambahan.

Banyak yang bertanya-tanya setelah Spanyol meraih gelar juara dunia, siapa pemain yang paling layak mendapatkan Penghargaan Ballon d’Or tahun ini, terutama setelah Rodri dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Piala Dunia 2026.

Sebagian berpendapat bahwa kapten Argentina, Lionel Messi, layak memenangkan penghargaan tersebut untuk kesembilan kalinya dalam kariernya, mengingat penampilannya yang gemilang di Piala Dunia, sementara yang lain menominasikan Kylian Mbappé setelah ia meraih gelar Top Skor Piala Dunia dan Sepatu Emas musim lalu.

Sementara itu, banyak yang menganggap para pemain Spanyol lebih layak menerima penghargaan tersebut, terutama Lamine Yamal, bintang muda Barcelona, atau Fabián Ruiz yang telah menjuarai Piala Dunia bersama Spanyol dan Liga Champions bersama Paris Saint-Germain, yang dianggap paling pantas menerima penghargaan tersebut, dan perdebatan ini akan terus berlanjut di kalangan penggemar sepak bola di seluruh dunia, hingga pemenang penghargaan tersebut diumumkan.

Penghargaan Ballon d’Or menerbitkan pernyataan melalui situs resminya untuk menjawab pertanyaan sulit tersebut, di mana disebutkan: “Setelah Piala Dunia berakhir, rumor lama yang sama kembali muncul: bahwa pemenang Ballon d’Or selalu merupakan pemenang Piala Dunia. Namun, apakah hal ini benar-benar tepat?”

Pernyataan tersebut menambahkan: “Inilah kita. Piala Dunia 2026 telah berakhir, tidak ada lagi ruang untuk kesalahan, dan para pemain terbaik harus tampil menentukan untuk membawa tim mereka hingga akhir turnamen. Penampilan seperti itu, tentu saja, akan meningkatkan peluang mereka untuk bersinar dalam perebutan Ballon d’Or berikutnya. Namun, apakah memenangkan Piala Dunia merupakan syarat mutlak untuk meraih penghargaan individu tertinggi di dunia sepak bola?”

Dia melanjutkan: “Untuk mengetahui kebenarannya, kami menganalisis data. Bobby Charlton (1966), Paolo Rossi (1982), dan Lothar Matthäus (1990) masing-masing memenangkan Piala Dunia dan Ballon d’Or pada tahun yang sama. Namun, analisis kami menjadi lebih menarik (dan relevan di masa kini) mulai tahun 1995, tahun di mana Penghargaan Ballon d’Or menjadi ajang global dan tidak lagi eksklusif bagi para pemain Eropa.”

Dia melanjutkan: “Pada tahun 1998, Zinedine Zidane tidak meninggalkan ruang untuk keraguan; ia memenangkan Piala Dunia di kandang sendiri sebelum dinobatkan sebagai pemenang Ballon d’Or tak lama setelahnya. Empat tahun kemudian, Ronaldo mengikuti jejaknya dengan meraih kemenangan bersama Brasil. Dua kemenangan dari dua kesempatan. Kemudian tiga dari tiga pada tahun 2006, dengan bek Italia Fabio Cannavaro dinobatkan sebagai pemenang. Namun, di situlah pola tersebut berakhir.”

Pernyataan tersebut melanjutkan: “Pada tahun 2010, Lionel Messi, pemain Barcelona, mengungguli dua pemain Spanyol, Andrés Iniesta dan Xavi, meskipun Spanyol memenangkan Piala Dunia. Pada tahun 2014, Cristiano Ronaldo mengungguli Lionel Messi—yang menjadi runner-up Piala Dunia—serta kiper Jerman Manuel Neuer, sang juara, dengan cara yang sama. Pada tahun 2018, Luka Modrić, runner-up dari Kroasia, menempati peringkat pertama, mengungguli Cristiano Ronaldo dan pemain Prancis Antoine Griezmann, juara Piala Dunia pertama dari skuad 2018 yang masuk dalam peringkat tersebut."

Ia menambahkan: “Oleh karena itu, juara dunia baru berhasil memenangkan Ballon d’Or pada Piala Dunia terakhir, musim dingin 2022. Dengan kemenangannya bersama Argentina, Lionel Messi juga meraih Ballon d’Or tahun 2023. Dengan demikian, jumlah pemain yang mencapai prestasi ganda ini meningkat menjadi tujuh.”

Pernyataan tersebut ditutup dengan: “Namun, sejak tahun 1995, empat dari tujuh pemain tersebut berhasil mencapainya (57%). Memang benar bahwa memenangkan Piala Dunia membantu, tetapi hal itu tidak menjamin kemenangan Ballon d’Or. Untuk memenangkannya, seseorang harus menjadi pemain terbaik di musim tersebut, bukan hanya di Piala Dunia.”