Siapa Todd Boehly? Kekayaan Pemilik Baru Chelsea & Tim Olahraga Lain Yang Dimiliki

Era Roman Abramovich di Stamford Bridge sudah berakhir, kini sebuah konsorsium pimpinan pebisnis Amerika Serikat bakal mengiringi langkah The Blues

Berbagai kandidat saling sikut untuk jadi pemilik baru Chelsea begitu Roman Abramovich mengumumkan dia bakal menjual raksasa Liga Primer Inggris tersebut, tetapi pada akhirnya Todd Boehly yang resmi mewarisi tampuk kepemilikan di Stamford Bridge.

Sebuah era berakhir di London barat, dengan taipan Rusia, Abramovich, yang memegang kendali Chelsea sejak 2003 memilih mundur setelah asetnya dibekukan oleh pemerintah Inggris.

Proses penjualan The Blues memakan waktu yang cukup lama, dengan beberapa pihak yang tertarik hadir dengan proposal masing-masing, tetapi Boehly yang memenangkan balapan menjadi pemilik Chelsea – menimbulkan satu pertanyaan: Siapa Todd Boehly? GOAL coba menjawabnya...

Siapa Todd Boehly?

Boehly adalah seorang pebisnis dan investor asal Amerika Serikat, yang mengenyam pendidikan di Bethesda, Maryland sebelum terbang ke Inggris untuk belajar di London School of Economics.

Setelahnya, dia bekerja di Citibank dan CS First di Boston sebelum hijrah ke Guggenheim Partners pada 2001.

Dia meluncurkan bisnis investasi kredit firma tersebut dan menjadi presiden perusahaan.

Pada 2013, dia memimpin kesepakatan antara Time Warner Cable dan Los Angeles Dodgers untuk menciptakan SportsNet LA – sebuah jaringan yang menyiarkan segala hal terkait klub bisbol tersebut.

Dua tahun kemudian, pada 2015, dia menggabungkan beberapa aset yang dia kumpulkan di Guggenheim – termasuk The Hollywood Reporters, Dick Clark Productions, dan Security Benefit – untuk mendirikan Eldridge Industries, sebuah perusahaan induk yang memegang saham di sekitar 80 bisnis keuangan, media, olahraga, real estate, dan teknologi.

Pembelian #Chelsea oleh Todd Boehly telah selesai ✅



Selamat datang di era baru 💙#EPL pic.twitter.com/qByJKcWWUZ — GOAL Indonesia (@GOAL_ID) May 30, 2022

Berapa kekayaan Todd Boehly?

Boehly memiliki kekayaan sekitar £3,6 miliar (Rp66,2 triliun) menurut asesmen yang dilakukan Forbes pada 2022.

Pria 46 tahun itu sebelumnya pernah mencoba membeli Chelsea pada 2019, dengan tawaran yang bernilai sekitar £2,2 miliar meski ditolak.

Dengan kekayaan senilai £3,6 miliar, Boehly adalah salah satu pemilik terkaya di Liga Primer Inggris, sebanding dengan pemilik Liverpool John W. Henry (£2,1 miliar), tetapi dibawah pemilik Arsenal, Stan Kroenke (£6,3 miliar).

Which other sports teams does Todd Boehly own?

Boehly is the co-owner of seven-time MLB World Series winners the Los Angeles Dodgers – who last captured the grandest prize in baseball back in 2020.

He also owns stakes in 17-time NBA champions the Los Angeles Lakers and the Los Angeles Sparks women’s basketball team.

His latest bid for power at Stamford Bridge has seen Boehly team up with fellow Dodgers co-owner Mark Walters, British businessman Jonathan Goldstein, Swiss billionaire Hansjorg Wyss and US investment firm Clearlake Capital – with that consortium boasting some serious spending power between them.

Apa rencana Todd Boehly untuk Chelsea?

Premier League 🏆🏆🏆🏆🏆

Champions League 🏆🏆

Club World Cup 🏆

FA Cup 🏆🏆🏆🏆🏆

Europa League 🏆🏆

EFL Cup 🏆🏆🏆

UEFA Super Cup 🏆

Community Shield 🏆🏆



Chelsea won 21 trophies in 19 years under Roman Abramovich's ownership 🔵 pic.twitter.com/pXL3OFMY8p — GOAL (@goal) March 3, 2022

Boehly sukses mengentaskan penawar-penawar lain yang meminati Chelsea – termasuk tawaran telat dari Sir Jim Ratcliffe, orang terkaya Inggris – untuk menjadi pemilik klub London barat itu.

Loyalis The Blues boleh bernapas lega, karena proses penjualan klub yang panjang ini akhirnya selesai, dan mereka bakal senang mendengar rencana ambisius Boehly buat klub kesayangan mereka.

Boehly berkata di Konferensi Global Milken Institute di LA: "Tak ada yang bisa memancing gairah seperti olahraga. Dan jika Anda punya gairah, maka Anda punya orang-orang yang peduli."

"Dan jika Anda memiliki orang-orang yang peduli, Anda punya kesempatan besar. Dan ini soal mengkurasi pengalaman tersebut, akses tersebut, dan kesempatan tersebut."

"Contohnya, akan ada empat juta orang datang ke Stadion Dodger tahun ini. Jadi tujuan kami adalah memberi mereka pengalaman terbaik. Tiket kami masih yang paling terjangkau di liga, buat stadion yang sering penuh."

Artikel dilanjutkan di bawah ini

"Di olahraga lain seperti NFL, mereka mendapat jatah uang dari pendapatan media. Sementara klub bisbol adalah turunan dari pasar lokal."

"Liga Primer Inggris juga mirip. Kalau Anda melihat cara kerjanya, untuk menjadi salah satu brand besar, Anda memiliki keunggulan struktural. Dan buat kami, kami selalu mengusahakan keunggulan struktural."

Baca rencana Boehly buat Chelsea selengkapnya di sini.