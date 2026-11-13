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BVB dikabarkan berencana aktif di bursa transfer musim dingin.

Seperti dilaporkan dalam podcast Bild "Dortmund Insider", jajaran petinggi klub, termasuk direktur olahraga Ole Book, ingin menambah kedalaman skuad di posisi bek tengah.

Belum ada nama spesifik yang disebutkan. Namun, Borussia juga sangat mungkin merekrut pemain dari 2. Bundesliga, kompetisi yang sangat dikenal Book sejak masa kerjanya di SV Elversberg.

Die Schwarz-Gelben pada dasarnya memiliki ruang gerak finansial. "Jika mereka menemukan pemain yang diyakini semua petinggi klub dan bisa membantu BVB dalam waktu dekat, mereka cukup bersedia mengeluarkan uang pada musim dingin," kata reporter Bild Maximilian Wessing.

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Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, dan Joane Gadou menjadi trio utama dalam skema tiga bek yang disukai pelatih Niko Kovac musim ini. Selain itu, masih ada Ramy Bensebaini, Filippo Mane yang tampil menonjol selama pramusim, dan Luca Reggiani. Namun, nama terakhir bisa meninggalkan klub pada musim dingin.

Getty Images

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Dikabarkan sudah menyampaikan keinginan pindah: Akankah Reggiani meninggalkan BVB?

Bek muda asal Italia itu sudah dianggap sebagai kandidat untuk dijual pada musim panas lalu. Klub-klub papan atas Serie A disebut paling berminat. Seperti dilaporkan Sky belum lama ini, agen Reggiani juga telah menyampaikan keinginan kliennya untuk pindah kepada jajaran petinggi Dortmund. Pemain berusia 18 tahun itu disebut tidak puas dengan situasinya saat ini karena minimnya waktu bermain.

Reggiani baru dua kali tampil untuk tim utama musim ini. Sebaliknya, ia delapan kali tampil untuk tim U23 di Regionalliga dan UEFA Youth League. Sementara itu, kiprah Mane sejauh ini juga cenderung tersendat. Setelah dua kali masuk sebagai pemain pengganti pada dua pekan pertama Bundesliga dan bermain penuh selama 90 menit dalam pertandingan putaran pertama DFB-Pokal melawan HEBC Hamburg, cedera otot membuatnya harus menepi. Sejak itu, ia juga hanya mendapat kesempatan bermain bersama tim kedua.

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Namun, muncul pertanyaan apakah BVB sebaiknya lebih memusatkan perhatian pada sisi kanan pertahanan di bursa transfer. Setelah kepergian Yan Couto pada musim panas, Julian Ryerson menjadi satu-satunya bek kanan murni dalam skuad. Belakangan, Maximilian Beier termasuk pemain yang mengisi posisi bek sayap kanan.

Dalam kemenangan 2-1 atas SV Elversberg sebelum jeda internasional, Kovac secara mengejutkan beralih ke skema empat bek dan menempatkan Gadou sebagai bek kanan, sementara Ryerson diistirahatkan setelah tampil di Liga Champions melawan Real Betis.