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Rot-Weiß Oberhausen v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images
Tim Ursinus
Diterjemahkan oleh

"Siap merogoh kocek pada musim dingin": Rencana transfer BVB yang disebut-sebut terungkap

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BVB dikabarkan berencana aktif di bursa transfer musim dingin.

Seperti dilaporkan dalam podcast Bild "Dortmund Insider", jajaran petinggi klub, termasuk direktur olahraga Ole Book, ingin menambah kedalaman skuad di posisi bek tengah.

Belum ada nama spesifik yang disebutkan. Namun, Borussia juga sangat mungkin merekrut pemain dari 2. Bundesliga, kompetisi yang sangat dikenal Book sejak masa kerjanya di SV Elversberg.

Die Schwarz-Gelben pada dasarnya memiliki ruang gerak finansial. "Jika mereka menemukan pemain yang diyakini semua petinggi klub dan bisa membantu BVB dalam waktu dekat, mereka cukup bersedia mengeluarkan uang pada musim dingin," kata reporter Bild Maximilian Wessing.

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Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, dan Joane Gadou menjadi trio utama dalam skema tiga bek yang disukai pelatih Niko Kovac musim ini. Selain itu, masih ada Ramy Bensebaini, Filippo Mane yang tampil menonjol selama pramusim, dan Luca Reggiani. Namun, nama terakhir bisa meninggalkan klub pada musim dingin.

Cerezo Osaka v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images

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BVB

Dikabarkan sudah menyampaikan keinginan pindah: Akankah Reggiani meninggalkan BVB?

Bek muda asal Italia itu sudah dianggap sebagai kandidat untuk dijual pada musim panas lalu. Klub-klub papan atas Serie A disebut paling berminat. Seperti dilaporkan Sky belum lama ini, agen Reggiani juga telah menyampaikan keinginan kliennya untuk pindah kepada jajaran petinggi Dortmund. Pemain berusia 18 tahun itu disebut tidak puas dengan situasinya saat ini karena minimnya waktu bermain.

Reggiani baru dua kali tampil untuk tim utama musim ini. Sebaliknya, ia delapan kali tampil untuk tim U23 di Regionalliga dan UEFA Youth League. Sementara itu, kiprah Mane sejauh ini juga cenderung tersendat. Setelah dua kali masuk sebagai pemain pengganti pada dua pekan pertama Bundesliga dan bermain penuh selama 90 menit dalam pertandingan putaran pertama DFB-Pokal melawan HEBC Hamburg, cedera otot membuatnya harus menepi. Sejak itu, ia juga hanya mendapat kesempatan bermain bersama tim kedua.

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Namun, muncul pertanyaan apakah BVB sebaiknya lebih memusatkan perhatian pada sisi kanan pertahanan di bursa transfer. Setelah kepergian Yan Couto pada musim panas, Julian Ryerson menjadi satu-satunya bek kanan murni dalam skuad. Belakangan, Maximilian Beier termasuk pemain yang mengisi posisi bek sayap kanan.

Dalam kemenangan 2-1 atas SV Elversberg sebelum jeda internasional, Kovac secara mengejutkan beralih ke skema empat bek dan menempatkan Gadou sebagai bek kanan, sementara Ryerson diistirahatkan setelah tampil di Liga Champions melawan Real Betis.

Ditulis olehTim Ursinus

Koresponden sepak bola Jerman dan Eropa

Meskipun karier sebagai penjaga gawang tidak pernah terwujud, sepak bola selalu menjadi hal yang konstan dalam hidup saya. Sejak kecil sudah jelas bahwa jurnalisme olahraga akan menjadi jalan saya ke depan. Setelah magang di bagian olahraga Schwäbisches Tagblatt di kota kelahiran saya, Tübingen, saya melanjutkan studi di Karlsruhe — sebuah pilihan yang agak dipertanyakan bagi seorang Swabia. Pada akhir 2018, saya mulai sebagai magang di SPOX dan GOAL, kemudian menjadi mahasiswa pekerja, dan akhirnya menjadi trainee redaksi. Sejak 2023, saya menjadi anggota tetap tim redaksi. Pada September 2024, saya mengambil peran sebagai SEO Senior, namun saya juga bekerja sebagai reporter dan kepala editor jaga.

🎯 Bidang Keahlian Utama Saya:

Mendelegasikan artikel SEO dan mengelola freelancer di bidang ini

Peliputan langsung di klub-klub Bundesliga (terutama FC Bayern, VfB Stuttgart, BVB, dan Eintracht Frankfurt)

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Bagaimana Saya Terjun ke Dunia Sepak Bola:

Semua berawal dari kemenangan Bayern Munich di Liga Champions pada awal 2000-an, ketika Oliver Kahn menepis tiga penalti dan menjadi pahlawan masa kecil saya. Kenangan ini memang agak kabur karena saya baru berusia empat tahun. Namun, tak lama kemudian saya membuka kertas pembungkus dan menemukan sarung tangan penjaga gawang pertama saya.

🌟 Momen Sepak Bola Favorit Saya:

Ada banyak. Yang terutama adalah kenangan dari tugas saya sebagai reporter — misalnya di Paris, Madrid, atau Milan. Ditambah lagi perjalanan groundhopper pribadi, yang akan selalu tak terlupakan.

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