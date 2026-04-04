Siap membantu... El-Shawali memberi saran kepada bintang timnas Mesir menjelang Piala Dunia

Komentator olahraga Tunisia, Essam Al-Shawali, yang juga merupakan salah satu pemain tim nasional Mesir, memperingatkan tentang kecepatan pemain Belgia Jeremy Doku, bintang Manchester City.

Duko menjadi sorotan saat Manchester City mengalahkan Liverpool dengan skor 4-0 tanpa balas pada perempat final Piala FA, Sabtu ini.

Ryan Gravenberch, pemain Liverpool, terpaksa mendapat kartu kuning setelah melakukan tekel keras untuk menghentikan kecepatan Doku pada menit ke-24.

Al-Shawali berkomentar, "Duko memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, yang membutuhkan tindakan segera dari pemain Mesir Mohamed Hani sebelum Piala Dunia."

Timnas Mesir berada di grup yang sama di Piala Dunia 2026, bersama Belgia, Iran, dan Selandia Baru.

Al-Shawali menambahkan, "Mohamed Hani harus masuk ke pemusatan latihan lebih awal dan mencari cara apa pun untuk mengendalikan Doku."

Al-Shawali melanjutkan sambil bercanda, "Pelatih Hossam Hassan harus menutupi sisi kanan, dan saya siap membantu dalam hal itu."

