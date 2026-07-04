Shobeir: Kami telah menunjukkan semangat juang orang Mesir di Piala Dunia

Mustafa Shubair, kiper tim nasional Mesir, memuji semangat para Firaun setelah mereka lolos ke babak 16 besar Piala Dunia berkat kemenangan atas Australia melalui adu penalti 4-2, setelah pertandingan berakhir imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu.

Dalam pernyataannya kepada situs resmi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Shubair mengatakan: “Inilah semangat ‘Al-Ghrenta’ Mesir yang mengalir dalam gen kami. Ini sungguh luar biasa. Kami berjuang hingga detik terakhir, dan kami akan terus berjuang hingga akhir di pertandingan berikutnya juga, berapa pun jumlah pertandingan yang harus kami jalani.”

Ia menambahkan: “Meskipun mengalami kekurangan pemain di beberapa posisi akibat banyaknya cedera, kami akan terus berjuang demi para pendukung, demi negara, dan demi diri kami sendiri.”

Ia melanjutkan: “Sejarah telah ditulis. Kami hampir tidak percaya bahwa kami telah mencapai tahap ini. Sejak hari pertama kami di sini, kami sepakat di antara kami sendiri bahwa kami tidak datang hanya untuk menjalani babak penyisihan grup lalu pulang ke rumah. Kami telah melakukan yang terbaik, dan keberuntungan berpihak pada kami. Segala puji bagi Allah atas nikmat-Nya yang berlimpah; kami bersyukur atas hal itu, dan berharap dapat melanjutkan perjalanan ini.”

Pertandingan berikutnya Mesir akan menghadapi Argentina, juara dunia, di babak 16 besar pada 7 Juli di Atlanta Stadium.