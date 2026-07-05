Sherida Spitse membuat semua orang di studio NOS tercengang: ‘Kalau ini nggak bikin repot…’

Babak pertama pertandingan Brasil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia belum terlalu menarik untuk dibicarakan, demikian hasil analisis di studio NOS. Namun, komentar Sherida Spitse benar-benar berlebihan.

Pertandingan ini sejauh ini didominasi oleh gaya permainan serangan balik. “Jika Cruijff berbalik di kuburnya karena pertandingan Belanda melawan Maroko, maka Pelé pun akan melakukan hal yang sama malam ini,” kata Pierre van Hooijdonk membuka pembicaraan.

“Brasil benar-benar hanya mengandalkan serangan balik. Dulu kita sering mengagumi mereka karena permainan serang yang penuh gaya, tapi kini hal itu sudah tidak ada lagi. Ya, inilah sentuhan Italia dari Ancelotti,” tutup Van Hooijdonk.

“Mereka memiliki kualitas yang luar biasa, tetapi mereka juga takut mengambil risiko. Seperti banyak tim lainnya,” kata Van Hooijdonk. Sebaliknya, Youri Mulder juga merasa terganggu dengan permainan Norwegia. “Permainan mengoper-oper bola seperti itu, benar-benar bikin pusing. Mereka punya Sørloth dan Haaland, dan bahkan tendangan bebas pun diambil pendek… Apa yang ada di pikiran mereka? Bukankah seharusnya mereka menyerang ke depan, mencetak gol?”

Spitse kemudian menambahkan komentarnya. “Kecepatan sepak bola wanita, ya?”, katanya. Pembawa acara Gert van ‘t Hof tak percaya dengan apa yang didengarnya. “Apa yang kamu katakan?! Sherida Spitse!”

“Kita memang selalu punya alasan untuk mengeluh, tapi ini juga nggak bagus, lho,” tambah Spitse. “Kalau ini nggak bikin keributan…,” tutup Van ‘t Hof.