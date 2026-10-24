Persaingan antara Arsenal dan Barcelona di bursa transfer kembali memanas, setelah klub Inggris itu ikut dalam perburuan untuk merekrut Nicolo Tresoldi, penyerang Club Brugge, dan salah satu nama paling menonjol di sepak bola Eropa pada awal musim ini.

Setelah ketertarikan kedua klub terhadap Julian Alvarez bersamaan waktunya, penyerang asal Jerman berusia 22 tahun itu kini menjadi target baru Arsenal, sembari namanya juga masuk dalam daftar opsi yang tersedia bagi klub Catalan untuk memperkuat lini serangnya.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", Arsenal sedang mempertimbangkan untuk bergerak merekrut Tresoldi pada bursa transfer musim dingin mendatang, di mana pelatih Mikel Arteta ingin meningkatkan ketajaman lini serang timnya, terutama setelah Viktor Gyokeres belum menampilkan level yang diharapkan darinya.

Tresoldi menonjol sebagai opsi yang mampu memberikan tambahan kekuatan saat ini, dengan kemungkinan dimanfaatkan dalam jangka panjang, meskipun merampungkan transfer ini akan membutuhkan investasi finansial yang besar.

Surat kabar Inggris itu memperkirakan nilai transfer tersebut sekitar 42 juta pound sterling, setara dengan hampir 48 juta euro, mencerminkan perkembangan mencolok yang sedang dialami sang penyerang.

Roma sebelumnya mengajukan tawaran senilai sekitar 35 juta euro untuk merekrut Tresoldi pada musim panas lalu, tetapi Club Brugge menolak tawaran tersebut.

Sebaliknya, laporan-laporan lain menyebutkan bahwa klub Belgia itu berharap mendapatkan 60 juta euro sebagai kompensasi melepas sang pemain.

Arsenal memiliki kartu tambahan yang mungkin membantu mereka menuntaskan transfer ini, setelah pada musim panas lalu merekrut Christos Tzolis, yang datang justru dari Club Brugge, dengan nilai sekitar 40 juta euro.

Winger asal Yunani itu merupakan salah satu rekan paling menonjol Tresoldi di klub Belgia tersebut, dan hubungan baik antara kedua klub bisa turut mempermudah perampungan transfer baru.

Barcelona terus memantau sang penyerang

Ketertarikan Barcelona terhadap Tresoldi sudah berlangsung sejak periode sebelumnya, di mana sang penyerang merupakan salah satu nama yang dipelajari oleh manajemen olahraga klub Catalan pada musim panas lalu, sebagai opsi alternatif untuk Julian Alvarez.

Pergerakan, kemampuannya menghubungkan antarlini, serta keterampilannya memanfaatkan ruang di dalam kotak penalti sesuai dengan kriteria penyerang yang dicari Hansi Flick.

Ledakan ketajaman sang penyerang musim ini membuat nilai pasarnya melonjak secara signifikan, setelah mencetak 9 gol dalam 12 pertandingan, termasuk 4 gol di Liga Champions, di mana ia mencuri perhatian dengan mencetak hat-trick gemilang ke gawang Inter Milan di Stadion San Siro.

Persaingan tidak terbatas pada Arsenal, karena nama sang penyerang juga dikaitkan dengan klub-klub Milan, Tottenham, Bayern Munich, dan Borussia Dortmund.

Tresoldi terikat kontrak dengan Club Brugge yang berlaku hingga tahun 2029, yang memberi klub Belgia itu posisi kuat dalam negosiasi, terutama karena mereka tidak terdesak untuk menjual sang pemain, dan lebih memilih mempertahankannya setidaknya hingga akhir musim.