Setelah taruhannya yang sukses: Zidane menerima pesan menarik dari Liga Prancis

Brest meraih kemenangan besar atas Angers dengan skor 5-1 pada Sabtu malam, dan Ludovic Ajorque menjadi salah satu kontributor paling menonjol dalam kemenangan tersebut.

Penyerang murni berusia 32 tahun itu membuka keunggulan dalam laga tersebut, sekaligus menjadi sumber masalah bagi lini belakang Angers berkat postur fisiknya, di samping kontribusinya dalam serangan-serangan yang dilancarkan Brest.

Penampilan tersebut meyakinkan pelatihnya, Julien Lachuer, untuk menyoroti potensi penyerangnya itu dan menyinggung kemungkinan pemanggilannya ke skuat timnas Prancis oleh Zinedine Zidane.

Situs Foot Mercato memuat pernyataan Julien Lachuer yang disampaikan kepada jaringan Ligue +1, di mana ia berkata, "Saya mendengar bahwa pelatih timnas menginginkan pemain yang memiliki kehadiran kuat di dalam kotak penalti. Jika ia menyaksikan pertandingan di depan televisi, saya akan membela gagasan memanggil Ajorque ke Les Bleus. Bagaimanapun juga, ia memang layak mendapatkannya."

Bagi Lachuer, Ajorque seharusnya berambisi untuk mencapai level yang lebih tinggi, seperti Esteban Lepaul, yang baru-baru ini dipanggil ke skuat timnas Prancis dan tampil baik di bawah arahan Zidane.

Pelatih itu menilai bahwa penampilan di Ligue 1 Prancis bisa membuka pintu timnas, dan ia juga mendorong para pemainnya untuk mengincar ambisi tersebut tanpa memberikan tekanan kepada pelatih timnas.

Lachuer menjelaskan, "Kita harus memiliki ambisi. Kita tidak boleh merasa cukup hanya dengan menjalani pertandingan bersama Brest di Ligue 1 Prancis, tetapi harus berambisi untuk bermain di level tertinggi."

Pelatih itu menambahkan hal tersebut, sembari pada saat yang sama menekankan sejauh mana komitmen dan kerja keras harian Ajorque.

Penyerang murni itu telah mencetak 69 gol dalam 204 pertandingan yang dijalaninya di Ligue 1 Prancis, sebuah catatan yang memperkuat argumen yang digunakan pelatihnya untuk menuntut agar ia diberi kesempatan bersama timnas Prancis.