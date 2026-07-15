Setelah Spanyol dan Prancis... Ramalan "Pelancong Waktu" mengejutkan Inggris dan mengungkap juara Piala Dunia

Sebuah postingan yang ditulis lima tahun lalu kembali mengguncang dunia Piala Dunia dan menebar ketakutan di kalangan jutaan penggemar di seluruh dunia.

Dalam beberapa jam terakhir, sebuah postingan lama di situs "X", yang berasal dari tahun 2021, menjadi perbincangan hangat setelah bagian pertamanya terwujud dengan akurasi yang mengerikan, hingga beberapa orang menyebutnya sebagai fenomena di luar alam.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", ramalan pertama dari pemilik akun misterius yang mengaku sebagai pelancong waktu itu terbukti benar, setelah tim nasional Spanyol menjadi tim pertama yang lolos ke final Piala Dunia 2026 berkat kemenangan yang pantas atas Prancis dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang menonjolkan keunggulan taktis yang jelas dari tim asuhan Luis de la Fuente, seperti yang diliput oleh media Spanyol seperti RTVE.

Terwujudnya ramalan ini kembali menyoroti dengan kuat bagian lain dari postingan tersebut, yang berisi ramalan yang lebih suram bagi para penggemar Inggris.

Ramalan yang menghancurkan impian Inggris

Postingan misterius tersebut mengisyaratkan bahwa pertandingan semifinal kedua yang akan digelar malam ini, akan berakhir dengan kekalahan memalukan bagi timnas Inggris di tangan Argentina, dalam pertandingan yang akan menggemparkan dunia, sehingga meninggalkan pasukan pelatih Thomas Tuchel di ambang kejayaan.

Jika skenario ini terwujud, final impian yang telah lama dinantikan akan digelar di New Jersey, dan akan menjadi ulangan dari pertarungan klasik lintas benua.

Surat kabar Inggris “The Sun” telah menyoroti postingan asli yang ditulis secara harfiah pada tanggal 12 Juli 2021, yang berbunyi: “Argentina mengalahkan Spanyol di final Piala Dunia 2026 dengan skor 3-2.”