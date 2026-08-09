Setelah serangkaian negosiasi, Malcom Pastikan Tujuan Barunya

Pemain sayap asal Brasil, Malcom, yang membela Al Hilal Arab Saudi, semakin dekat untuk bergabung dengan Al Diriyah dengan status pinjaman selama periode bursa transfer saat ini, dalam langkah baru yang menentukan masa depan sang pemain setelah ia tak lagi masuk dalam rencana "Sang Pemimpin" untuk musim mendatang.

Menurut jurnalis tepercaya Sacha Tavolieri, Al Hilal dan Al Diriyah telah mencapai kesepakatan terkait kepindahan Malcom ke tim promosi Liga Roshn tersebut, dengan status pinjaman hingga akhir musim ini.

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Malcom merupakan salah satu nama yang dikaitkan dengan kepergian dari Al Hilal selama periode lalu, di tengah keinginan klub untuk menata ulang skuadnya dan menyelesaikan sejumlah berkas terkait para pemain profesional asing.

Beberapa jam terakhir sempat diwarnai persaingan dari klub Al Sadd asal Qatar, yang memiliki Malcom di antara pilihan-pilihannya, namun sang pemain memutuskan untuk tetap berada di ibu kota Riyadh dan menjalani pengalaman baru bersama Al Diriyah.

Tavolieri menyebutkan bahwa aspek finansial memainkan peran penting dalam sikap sang pemain, di mana Malcom lebih memilih tetap di Riyadh dengan memperoleh gaji yang lebih tinggi, ketimbang pindah ke Al Sadd Qatar.

Dengan demikian, Malcom semakin dekat untuk memulai babak baru dalam kariernya di Liga Roshn, tetapi kali ini dengan seragam Al Diriyah, sementara Al Hilal mendapatkan kesempatan untuk menata ulang skuadnya dan memanfaatkan peminjaman salah satu pemain sayap terbaiknya selama musim ini.