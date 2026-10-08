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Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Setelah serangan Tuchel, apakah Palmer akan kembali menghadapi Bournemouth?

Chelsea vs AFC Bournemouth
Chelsea
AFC Bournemouth
Premier League
C. Palmer
T. Tuchel
Inggris
Jerman

Memastikan Nasib Bintang Chelsea

Cole Palmer sudah cukup bugar untuk tampil sebagai starter dalam laga timnya, Chelsea, menghadapi Bournemouth di Liga Primer Inggris pada hari Sabtu mendatang, dalam pekan keenam Premier League.

Penyerang berusia 24 tahun itu tampaknya sudah melewati masalah cedera yang menderanya, setelah memulai musim baru dengan tajam, mencetak empat gol dan dua assist bersama Chelsea.

Musim lalu terasa sangat mengecewakan bagi Palmer, di mana kombinasi antara penampilan yang buruk dan kondisi fisik pada akhirnya membuatnya dicoret dari skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia.

Meskipun Palmer dipanggil ke dalam skuad Thomas Tuchel untuk laga-laga UEFA Nations League terakhir Inggris, ia kemudian mengambil keputusan untuk mundur dari skuad akibat masalah otot ringan.

Dalam beberapa hari terakhir, Tuchel menegaskan bahwa ia tidak senang dengan mundurnya Palmer, dengan mengatakan kepada para jurnalis: "Ini adalah peluang yang terbuang. Ia menyia-nyiakan banyak peluang."

Menurut surat kabar "The Sun", Palmer telah mengatasi masalahnya dan "hampir siap" untuk laga Chelsea melawan Bournemouth pada hari Sabtu, setelah ia menjalani latihan individu bersama seorang pelatih kebugaran khusus selama berada di kawasan Karibia.

Konon seluruh "indikasi" menunjukkan bahwa Palmer akan tersedia di Stamford Bridge, dan laporan tersebut menambahkan bahwa Xabi Alonso berharap menerima kabar baik terkait beberapa cedera lain yang membayangi Chelsea.

Chelsea menempati peringkat kesepuluh di klasemen Liga Primer Inggris setelah hanya meraih tujuh poin dari lima laga pembuka melawan Fulham, Brighton, Arsenal, Hull, dan Brentford.


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