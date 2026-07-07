Setelah satu musim... Al-Hilal berhasil merebut kembali Al-Owais dari cengkeraman Al-Dir'iyah dan Al-Shabab

Mohammed Al-Owais, kiper Al-Ula, tampaknya akan kembali ke klub Al-Hilal pada bursa transfer musim panas mendatang, setelah satu musim meninggalkan klub tersebut.

Mohammed Al-Owais meninggalkan Al-Hilal pada bursa transfer musim panas lalu, untuk bergabung dengan Al-Ola di Liga Yelo Divisi Utama Arab Saudi, dan bersama klub tersebut ia berhasil mencapai final babak play-off promosi ke Liga Roshen, sebelum akhirnya kalah dari Al-Dir'iya.

Surat kabar Saudi “Al-Sharq Al-Awsat” melaporkan bahwa Al-Owais hampir pasti akan kembali ke Al-Hilal pada musim depan, dengan kemungkinan sebesar 90%, melalui kontrak berdurasi dua musim, sesuai keinginannya sendiri, meskipun ia menerima beberapa tawaran lain.

Salah satu tawaran tersebut datang dari klub Al-Shabab, yang menawarkan kiper internasional tersebut untuk bergabung dengan timnya, dengan janji bahwa ia akan menjadi pemain inti di semua pertandingan musim depan.

Beberapa laporan sebelumnya menyebutkan keinginan klub Al-Diriyah untuk merekrut Al-Owais pada musim depan, terutama setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Perlu dicatat bahwa pemain berusia 34 tahun ini sebelumnya pernah bermain untuk Al-Shabab antara tahun 2014 dan 2017, sebelum pindah ke Al-Ahli yang ia bela hingga 2022, ketika ia kemudian pindah ke Al-Hilal, dan dari sana ke Al-Ula pada 2025.