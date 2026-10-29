Sejumlah laporan media mengungkap kapan pemain sayap Brasil milik Al Hilal, Gabriel Martinelli, akan kembali bermain, setelah cedera yang dialaminya dalam pertandingan melawan Al Qadsiah di Liga Roshn Arab Saudi.

Martinelli mengalami cedera selama kemenangan Al Hilal atas Al Qadsiah dengan skor 3-2, Jumat lalu, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan kesebelas Liga Roshn Arab Saudi.

Cedera tersebut menyebabkan bintang Brasil itu absen dari pertandingan Al Hilal melawan Al Shamal Qatar, Selasa lalu, pada pekan ketiga babak liga turnamen Liga Champions Asia Elite, yang berakhir dengan kekalahan 1-3.

Jurnalis Arab Saudi, Hamad Al Swilhy, menegaskan bahwa pertandingan melawan Al Shamal tidak akan menjadi yang terakhir dilewatkan oleh Martinelli, karena pemeriksaan medis membuktikan ia membutuhkan istirahat selama 5 hingga 7 hari.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ALF

Al Swilhy mengatakan, dalam pernyataannya kepada program "Dorrina Ghair", bahwa mantan bintang Arsenal itu akan absen dari pertandingan Al Hilal melawan Al Fateh, yang dijadwalkan pada Sabtu lusa, di Stadion Kingdom Arena, pada pekan kedua belas Liga Roshn.

Absennya Martinelli juga akan berlanjut saat menghadapi Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab, Selasa mendatang, di Stadion Kingdom Arena pula, pada pekan keempat babak liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Pemain berusia 25 tahun itu akan kembali bermain bersama Al Hilal mulai dari laga melawan Al Ettifaq, pada 7 November mendatang, pada pekan ketiga belas Liga Roshn.

Perlu dicatat bahwa Martinelli telah tampil bersama Al Hilal dalam 8 pertandingan sejak kedatangannya ke Stadion Kingdom Arena dari Arsenal selama periode transfer musim panas lalu, yang selama itu ia berhasil mencetak 6 gol.