Setelah prestasi Ronaldo... Di peringkat berapa Messi dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia?

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo terus menorehkan bab-bab baru dalam sejarah sepak bola dunia, setelah mencetak dua gol ke gawang Uzbekistan di Piala Dunia 2026, sehingga naik ke peringkat kedua dalam daftar pemain tertua yang mencetak gol dalam sejarah turnamen tersebut, Lalu, di peringkat berapa rivalnya, Lionel Messi, kapten Argentina, dalam daftar tersebut?

Bintang Portugal tersebut mencetak golnya pada usia 41 tahun dan 138 hari, sehingga menjadi pencetak gol tertua kedua dalam sejarah putaran final Piala Dunia, mengungguli banyak nama legendaris yang telah meninggalkan jejak mereka di turnamen ini selama beberapa dekade.

Hanya legenda Kamerun, Roger Milla, yang berada di atas Ronaldo dalam daftar ini. Milla mencetak gol untuk tim nasional Kamerun melawan Rusia di Piala Dunia 1994 pada usia 42 tahun dan 39 hari, yang hingga kini tetap menjadi rekor historis.

Ronaldo semakin mengukuhkan posisinya dalam daftar pemain veteran yang berhasil mencetak gol di panggung sepak bola terbesar di dunia, yang mencakup nama-nama terkemuka seperti pemain Portugal Pepe, pemain Argentina Lionel Messi, pemain Swedia Gunnar Gren, dan pemain Meksiko Cuauhtémoc Blanco.

Messi berada di peringkat keempat dalam daftar tersebut setelah mencetak dua gol pada Selasa kemarin ke gawang Austria pada usia 38 tahun dan 363 hari, sementara “La Pulga” tidak akan mampu memecahkan rekor Pepe, yang berada di peringkat ketiga, selama edisi turnamen kali ini.

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Menurut statistik yang dipublikasikan oleh akun “Mister Sheep” yang berspesialisasi dalam angka dan statistik, daftar pencetak gol tertua dalam sejarah Piala Dunia adalah sebagai berikut:

Roger Milla (Kamerun) – 42 tahun dan 39 hari (melawan Rusia pada tahun 1994).

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 41 tahun dan 138 hari (melawan Uzbekistan pada tahun 2026).

Pepe (Portugal) – 39 tahun dan 283 hari (melawan Swiss pada tahun 2022).

Lionel Messi (Argentina) – 38 tahun dan 363 hari (melawan Austria pada tahun 2026).

Gunnar Gren (Swedia) – 37 tahun dan 236 hari (melawan Jerman pada tahun 1958).

Cuauhtémoc Blanco (Meksiko) – 37 tahun dan 151 hari (melawan Prancis pada tahun 2010).

Felipe Baloy (Panama) – 37 tahun dan 120 hari (melawan Inggris pada tahun 2018).

Marco Arnautović (Austria) – 37 tahun dan 58 hari (melawan Yordania pada tahun 2026).

Obdulio Varela (Uruguay) – 36 tahun dan 279 hari (melawan Inggris pada tahun 1954).

Martin Palermo (Argentina) – 36 tahun dan 227 hari (melawan Yunani pada tahun 2010).