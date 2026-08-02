Hari-hari pelatih asal Swiss, Vladimir Petkovic, sebagai kepala staf teknis timnas Aljazair kini tinggal menghitung hari, setelah sejumlah laporan media mengungkap semakin dekatnya akhir perjalanannya bersama Aljazair, dalam sebuah langkah yang diperkirakan akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat, sebagai persiapan untuk memulai babak baru di bawah kepemimpinan pelatih lain.

Jurnalis Aljazair dari jaringan "beIN Sports" Qatar, Mohamed Louadahi, melalui unggahan di akun resminya di situs "Facebook", mengungkapkan bahwa Vladimir Petkovic telah memberitahu para anggota staf teknisnya bahwa tugasnya bersama timnas Aljazair telah sampai pada akhirnya.

Louadahi menjelaskan bahwa perpisahan antara sang pelatih dan Federasi Sepak Bola Aljazair akan berlangsung secara damai, menunggu pengumuman resmi mengenai berakhirnya hubungan antara kedua belah pihak.

Sumber yang sama menegaskan bahwa kabar yang beredar selama beberapa hari terakhir mengenai adanya perselisihan tajam atau upaya "saling menekan" antara Petkovic dan Federasi Aljazair tidaklah akurat.

Ia menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri kontrak, jauh dari segala krisis atau tuntutan finansial yang besar, sehingga menjamin perpisahan yang tenang yang menjaga hubungan antara kedua pihak.

Terkait pelatih berikutnya, Louadahi menjelaskan bahwa mazhab Spanyol tampak menjadi kandidat dengan peluang terbesar untuk memimpin timnas Aljazair pada periode mendatang, menggantikan Petkovic.

Di sisi lain, komentator Aljazair Hafiz Derradji menulis: "Petkovic telah memberitahu para asistennya bahwa perjalanannya bersama timnas Aljazair telah berakhir, dan bahwa ia tidak akan melanjutkan memimpin Les Verts, setelah mencapai kesepakatan damai dengan presiden Federasi Sepak Bola Aljazair."

Pengumuman resmi dari Federasi Sepak Bola Aljazair tetap menjadi penentu dalam mengonfirmasi perkembangan ini, baik terkait kepergian pelatih asal Swiss itu maupun identitas direktur teknis baru yang akan memimpin Aljazair pada laga-laga mendatang.