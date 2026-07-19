Setelah Piala Dunia berakhir... Mbappé mempertahankan tahtanya dari pesona Messi

Pemain Prancis Kylian Mbappé berhasil mempertahankan posisi teratas sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026, setelah pemain Argentina Lionel Messi gagal mencetak gol ke gawang Spanyol dalam pertandingan final, sehingga bintang Prancis tersebut mengakhiri turnamen ini di puncak daftar pencetak gol terbanyak.

Piala Dunia 2026 berakhir dengan Spanyol dinobatkan sebagai juara, setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 di pertandingan final, gol tunggal dicetak oleh Ferran Torres, sehingga menghalangi Messi untuk menambah satu gol lagi ke dalam catatannya.

Messi sebenarnya perlu mencetak gol di final untuk memperkecil selisih dengan Mbappé, namun pertahanan Spanyol berhasil mengisolasi dirinya sepanjang pertandingan, sehingga harapan kapten “La Tango” untuk bersaing memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak pun pupus.

Mbappé pun mengakhiri turnamen ini di puncak klasemen pencetak gol dengan 10 gol, setelah menampilkan performa luar biasa bersama timnas Prancis, meskipun “Les Bleus” tersingkir di babak semifinal oleh Spanyol.

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Lionel Messi menempati posisi kedua dengan 8 gol, sementara pemain Inggris Jude Bellingham berada di posisi ketiga setelah mencetak 7 gol selama perjalanan timnas negaranya di turnamen ini.

Meskipun gagal meraih gelar top skor, Messi tersingkir dari turnamen setelah membawa Argentina ke final dan mencatatkan statistik individu yang luar biasa, sementara Mbappé sekali lagi menegaskan posisinya sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di dunia, mempertahankan tahtanya sebagai top skor hingga Piala Dunia 2026 berakhir.

Perlu dicatat bahwa ini adalah edisi kedua berturut-turut di mana Mbappé dinobatkan sebagai top skor, di mana pada turnamen sebelumnya di Qatar, ia berhasil mencetak 8 gol dan menduduki puncak klasemen pencetak gol.

Mbappé kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 22 gol, diikuti oleh Messi dengan selisih satu gol.