Setelah Piala Dunia 2026... Bintang Maroko bersiap menghadapi tantangan baru di Liga Premier

Klub Ipswich Town terus menunjukkan pergerakan yang agresif di bursa transfer musim panas, setelah berhasil mencapai kesepakatan dengan Fulham untuk merekrut bek internasional Maroko, Issa Diop, dalam kesepakatan yang bertujuan memperkuat barisan pertahanan menjelang dimulainya musim baru Liga Primer Inggris.

Jaringan "Sky Sports" Inggris melaporkan bahwa Ipswich telah mencapai kesepakatan final dengan Fulham, hari Senin ini, untuk mendatangkan Issa Diop, dengan nilai transfer sekitar 8,5 juta poundsterling.

Bek berusia 29 tahun itu diperkirakan akan bergabung dengan skuad Ipswich dalam beberapa hari ke depan, setelah proses transfernya hampir selesai. Ia akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun, setelah lolos tes medis.

Diop bergabung dengan Fulham pada musim panas 2022 dan telah tampil dalam 96 pertandingan di berbagai kompetisi selama empat musim, termasuk 13 pertandingan di Liga Primer Inggris pada musim lalu.

Diop merupakan salah satu nama menonjol di lini belakang, yang sebelumnya pernah membela tim nasional Prancis di berbagai kategori usia, sebelum akhirnya memilih membela tim nasional Maroko, dan baru-baru ini ikut serta dalam putaran final Piala Dunia 2026 bersama tim tersebut.

Hanya tersisa satu tahun lagi dalam kontrak pemain internasional Maroko tersebut dengan Fulham, yang memudahkan proses kepindahannya ke Ipswich, yang bersiap menghadapi tantangan musim baru di Liga Primer Inggris setelah kembali berkompetisi di ajang tersebut, dan berharap dapat memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain yang memiliki pengalaman di level tertinggi.