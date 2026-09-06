Setelah pertempuran bursa transfer, Rodgers menampar Arsenal dalam dua menit

Morgan Rogers, bintang Chelsea, hanya butuh waktu dua menit untuk meninggalkan jejaknya di derби London melawan Arsenal, setelah berhasil menjebol gawang Arsenal lebih awal dengan tendangan voli dari luar kotak penalti, menjadikannya orang pertama yang meruntuhkan ketangguhan pertahanan tim tersebut di musim ini.

Gol Rogers menambahkan babak baru dalam kisah menarik yang bermula di bursa transfer, di mana mantan pemain Aston Villa itu sempat menjadi target bersama Arsenal dan Chelsea, sebelum akhirnya Chelsea memenangkan perlombaan tersebut dengan mahar 117 juta pound sterling.

Rogers sebelumnya tampil gemilang dengan seragam Aston Villa, hal yang mendorong Chelsea untuk bergerak agresif demi mendapatkan jasanya, di saat Arsenal juga masuk dalam jalur negosiasi guna memperkuat skuad mereka dengan pemain tersebut, namun kesepakatan itu pada akhirnya berujung pada kepindahannya ke Stamford Bridge.

Gol Rogers bukan sekadar awal yang sempurna bagi derби ini, karena ia juga mengakhiri catatan pertahanan istimewa Arsenal di awal musim, setelah Arsenal mampu menjaga gawang mereka tetap bersih selama dua pertandingan pertama melawan Coventry City dan Aston Villa, sebelum akhirnya datang pemain yang mereka perebutkan dengan Chelsea untuk menjadi orang pertama yang menggetarkan jala mereka.

Dengan demikian, pertarungan bursa transfer antara Arsenal dan Chelsea berubah menjadi konfrontasi langsung di atas lapangan, dan Rogers menjadi pihak yang berbicara lebih dulu, setelah ia hanya butuh dua menit untuk memberikan keunggulan bagi Chelsea dan meninggalkan jejaknya lebih awal dalam salah satu pertandingan paling menonjol di musim ini.

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