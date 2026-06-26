Setelah pertandingan Tunisia melawan Belanda... 3 rekor tak tertandingi di Piala Dunia 2026

Bintang asal Belanda, Jan Paul van Heek, berhasil mencetak 3 rekor baru di Piala Dunia 2026.

Van Heekie tampil gemilang dalam pertandingan timnas negaranya melawan Tunisia, pada penutup babak penyisihan grup, dini hari Jumat ini, yang berakhir dengan kemenangan tim Oranje dengan skor 3-1.

Van Heekey berhasil meninggalkan jejaknya dalam pertandingan tersebut dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-62.

Jaringan Squawka, melalui akunnya di platform X, menyebutkan bahwa Van Heekie menyentuh bola sebanyak 145 kali selama pertandingan melawan Tunisia, yang merupakan jumlah sentuhan bola terbanyak yang dicatat oleh seorang pemain dalam satu pertandingan di Piala Dunia 2026.

Jaringan tersebut menambahkan, “Van Heekey berhasil menyelesaikan 130 umpan dari total 134 umpan, yang merupakan jumlah umpan sukses tertinggi yang dicatat oleh pemain mana pun dalam satu pertandingan selama Piala Dunia saat ini.”

Dia juga mencatat bahwa Van Heekey melakukan 39 umpan ke sepertiga akhir lapangan lawan, yang juga merupakan angka tertinggi bagi pemain mana pun dalam satu pertandingan selama Piala Dunia 2026.

Jan-Paul van Heekie tidak hanya berhenti di situ, tetapi juga mencetak gol internasional pertamanya bersama tim nasional negaranya.