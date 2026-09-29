Setelah persaingan Spanyol dan Maroko, skenario baru mengubah perhitungan Piala Dunia 2030

Di antara ketenangan Spanyol dan ambisi Maroko, semua mata tertuju pada pertarungan baru memperebutkan salah satu jatah terpenting Piala Dunia 2030: partai final. Sementara Spanyol bergerak penuh percaya diri untuk mempertahankan final di tanah mereka, Maroko terus menekan dengan keras demi meraih keuntungan lebih besar dari berkas bersama tersebut, di tengah skenario baru yang bisa saja menggambar ulang peta turnamen.

Federasi Sepak Bola Spanyol terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan partai final digelar di Spanyol, bersandar pada posisi negara tersebut secara olahraga dan logistik sebagai pemegang peran utama dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2030, di samping kemitraannya dengan Portugal. Identitas stadion yang akan menjadi tuan rumah final masih belum ditetapkan secara resmi, dengan kota Madrid dan Barcelona tetap menjadi salah satu opsi paling menonjol yang diajukan.

Rafael Louzán, Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, mengatakan: "Partai final harus digelar di Spanyol, tidak ada pilihan lain. Kami adalah kekuatan besar dan pelopor dunia dalam segala hal, tetapi kebahagiaan terbesar adalah memainkan partai final di Spanyol," seraya menegaskan bahwa negaranya tidak melihat alasan untuk meragukan haknya menjadi tuan rumah pertandingan terpenting dalam turnamen tersebut.

Di sisi lain, Maroko tampaknya tidak siap untuk mengalah dengan mudah. Fouzi Lekjaa memimpin berbagai langkah kuat untuk memperkuat posisi negaranya dalam berkas tuan rumah, dengan orientasi yang jelas menuju Casablanca sebagai salah satu poros utama turnamen. Maroko tengah membangun stadion raksasa yang dapat menampung sekitar 115 ribu penonton, sebuah langkah yang mencerminkan ambisinya untuk menjadi tuan rumah salah satu pertandingan terpenting Piala Dunia, dan bahkan mungkin partai final itu sendiri.









Pembuka di Maroko dan final di Spanyol?

Di tengah perseteruan ini, muncul sebuah skenario yang bisa menjadi jalan tengah: "menggelar pertandingan pembuka di Maroko, sementara partai final digelar di Spanyol", demikian menurut surat kabar Spanyol "Marca".

Usulan ini bisa memberikan Maroko kehadiran yang menonjol dalam pembukaan turnamen, dengan Spanyol tetap memegang laga terpenting, tetapi pada saat yang sama membuka pertanyaan seputar bentuk keikutsertaan tiga negara di Amerika Selatan, yang bergabung dalam berkas tersebut untuk merayakan 100 tahun sejak edisi pertama Piala Dunia.

Sementara negosiasi terus berlangsung di balik layar, Spanyol tampak berupaya keras untuk memenangkan berkas final demi kepentingannya, di saat Maroko terus menekan untuk meraih keuntungan sebesar mungkin dari Piala Dunia 2030.

Dengan mendekatnya pemilihan FIFA dan kompleksnya sejumlah perhitungan di dalam Uni Eropa, nasib final Piala Dunia 2030 masih terbuka pada lebih dari satu kemungkinan, sambil menanti keputusan akhir.