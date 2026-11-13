Setelah perpisahan yang mengharukan, Messi bersiap kembali ke Stadion Monumental

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Legenda Argentina, Lionel Messi, bersiap untuk kembali ke Stadion Monumental di ibu kota Buenos Aires, guna menjalani laga persahabatan yang mempertemukan Inter Miami dan River Plate, sebagai bagian dari persiapan kedua tim menyongsong musim baru, pada 19 Januari 2027.

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Menurut surat kabar Spanyol "Sport", kembalinya Messi ke lapangan ini terjadi 3 bulan setelah ia tampak terharu secara emosional pada hari perpisahannya dengan timnas Argentina, untuk kembali lagi ke salah satu stadion paling bersejarah dalam perjalanan karier sepak bolanya.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Januari 2027 ini akan mempertemukan dua institusi yang telah menjadi salah satu nama paling menonjol dalam sepak bola dunia, serta mengalami perkembangan luar biasa pada level olahraga, kelembagaan, dan komersial dalam beberapa tahun terakhir.

Pertandingan ini diperkirakan akan dihadiri sejumlah bintang sepak bola dunia, dengan Luis Suarez, Nicolas Otamendi, dan Casemiro di barisan terdepan, di samping sejumlah mantan pemain Liga Spanyol seperti Montiel, Rodrigo De Paul, dan Angel Correa. Namun, sorotan utama akan tertuju pada Lionel Messi yang akan kembali menginjakkan kaki di lapangan Stadion Monumental.

Pertandingan yang mempertemukan River Plate dan Inter Miami ini akan menjadi "perayaan atas pertumbuhan dan perluasan internasional kedua institusi", menurut pernyataan resmi.

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Pernyataan itu menambahkan: "Pertandingan ini juga merepresentasikan titik temu antara dua proyek yang, masing-masing dari posisinya, telah berkontribusi dalam memperluas cakrawala sepak bola dan memperkuat komunitas yang mencakup jutaan penggemar di seluruh penjuru dunia."

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Perusahaan "COC Global" akan menangani penyelenggaraan acara ini, termasuk produksi dan koordinasi umum, dalam sebuah inisiatif yang "bertujuan menghadirkan pengalaman yang melampaui sembilan puluh menit pertandingan, melalui perpaduan antara pertunjukan olahraga dan serangkaian aktivitas khusus bagi para pendukung kedua klub".

Stadion Monumental akan menjadi tuan rumah pertandingan ini, stadion yang sama yang menyaksikan perpisahan Lionel Messi dengan timnas Argentina, dalam laga menghadapi Benin yang di dalamnya ia mencetak satu gol.

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Kehadiran bintang Argentina itu dalam acara ini akan membawa makna istimewa, karena merepresentasikan kembalinya sang legenda timnas Argentina ke salah satu stadion paling bersejarah dalam catatan penampilannya mengenakan seragam negaranya.

Pertandingan ini akan menjadi kesempatan bagi ribuan penggemar untuk kembali menikmati keterampilan Messi di Buenos Aires, di stadion yang menyaksikan sebagian momen terpenting dalam perjalanannya bersama timnas Argentina.

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Rincian terkait penyelenggaraan, penjualan tiket, dan aktivitas pendamping pertandingan dijadwalkan akan diumumkan dalam waktu dekat melalui kanal-kanal resmi kedua klub.