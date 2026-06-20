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Spain Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Setelah pernyataan yang menghebohkan itu... Dua pemain tim nasional Saudi mengancam Olmo

Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
D. Olmo
M. Abu Al Shamat
A. Al-Hamdan
Spanyol
Arab Saudi
AS

Berita pertama mengenai pernyataan bintang El Matador

Dani Olmo, bintang tim nasional Spanyol, memicu kontroversi dalam beberapa hari terakhir, setelah pernyataan kontroversialnya yang menegaskan keinginan "El Matador" untuk mencetak sebanyak mungkin gol melawan Arab Saudi, Minggu malam, pada pertandingan kedua Piala Dunia 2026.

Pernyataan Olmo tersebut memicu kemarahan dan kegemparan di kalangan media dan suporter Arab Saudi yang menganggap bintang timnas Spanyol itu sengaja meremehkan "Al-Akhdar".

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Mengenai hal ini, Muhammad Abu Al-Shamat, bintang timnas Saudi, mengatakan dalam pernyataannya kepada media: “Kami akan memasuki pertandingan dengan segenap kekuatan, dan tujuan kami adalah meraih hasil positif yang membahagiakan para penggemar.”

Ia menambahkan: “Kami tidak memperdulikan pernyataan semacam itu, kami fokus pada diri kami sendiri dan balasannya akan terlihat di lapangan, melalui kemenangan.”

World Cup
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Spain
ESP
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Saudi Arabia
KSA

Abdullah Al-Hamdan, penyerang timnas Saudi, mengikuti jejak rekan setimnya dengan mengatakan: “Setiap orang berhak mengatakan apa saja, dan kami tidak terpaku pada hal-hal seperti itu.”

Ia menyimpulkan: “Balasan akan kami berikan di lapangan; kami memiliki banyak alat dan senjata yang membuat kami merasa percaya diri dan mampu menampilkan yang terbaik.”


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