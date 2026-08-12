Seperti dilaporkan Sport Bild, komite presidium klub telah memberi lampu hijau. Kini, dewan pengawas masih harus mengesahkan keputusan personel tersebut. Rapat terkait untuk itu dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus.

Baru-baru ini, presiden kehormatan Uli Hoeneß menyebut peluang Eberl untuk bisa bekerja di FC Bayern melampaui kontraknya yang berlaku hingga 2027 mencapai "100" persen. Di sela final DFB-Pokal pada Mei, dalam wawancara dengan Spiegel, Hoeneß masih menyebut peluang Eberl bertahan dengan perbandingan "60:40". Presiden klub Herbert Hainer juga belum lama ini menyampaikan pandangan positif terkait hal tersebut.

Menurut laporan itu, dalam beberapa pekan terakhir terjadi semacam perubahan pada diri Eberl. Tepat setelah final piala, ia disebut semakin berupaya mendekat kepada Hoeneß dan anggota dewan pengawas Karl-Heinz Rummenigge. Sebelumnya, kedua petinggi klub itu disebut merindukan adanya komunikasi rutin. Pada hari ketika Hoeneß menaikkan angkanya menjadi 100 persen, menurut Sport Bild dewan tersebut menggelar rapat dan menyatakan dukungan untuk perpanjangan kontrak.

Selain itu, menurut Sport Bild, komite presidium juga mendukung kelanjutan kerja sama dengan CEO Jan-Christian Dreesen, yang kontraknya juga berlaku hingga 2027. Baik untuk Dreesen maupun Eberl, durasi kontrak baru masih belum ditentukan. Eberl datang ke Bayern pada 1 Maret 2024 sebagai penerus Hasan Salihamidzic, sementara Dreesen mengambil alih posisi ketua dewan direksi pada Mei 2023.

Bagaimana Max Eberl meyakinkan dewan FC Bayern München?

Di dewan pengawas juga dicatat bahwa kerja sama antara Eberl dan Dreesen telah membaik. Perekrutan Ismael Saibari (55 juta euro dari PSV Eindhoven) ditangani keduanya secara bersama-sama. Sementara itu, transfer Nathaniel Brown (50 juta euro plus bonus dari Eintracht Frankfurt) justru dalam porsi besar dikaitkan dengan Eberl.

Berkat persiapan yang baik untuk pembicaraan dengan pihak masing-masing pemain, Eberl disebut berhasil memastikan bahwa kesepakatan-kesepakatan itu tidak pernah berada dalam bahaya pada titik mana pun. Selain itu, ia membantah tuduhan bahwa dirinya terlalu cepat dan terlalu mahal dalam menuntaskan transfer. Baik dalam kasus Brown maupun Saibari, Eberl menunjukkan kecermatan.

Namun, masih ada satu tuduhan lain yang harus dibantah Eberl. Yakni bahwa ia terlalu sedikit melepas pemain yang masuk daftar coret dan menjual mereka dengan harga terlalu murah. Dari para kandidat penjualan, sejauh ini baru Alexander Nübel (Besiktas Istanbul) yang meninggalkan klub. Sementara itu, untuk Joao Palhinha, Sacha Boey, dan Bryan Zaragoza masih belum ditemukan peminat. Namun, menurut informasi dari Sport Bild, Eberl memberikan tekanan yang sangat besar kepada trio tersebut. Tekanan yang pada gilirannya juga ia terima dari dewan pengawas.