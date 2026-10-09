Bintang Portugal Cristiano Ronaldo dijatuhi hukuman larangan bermain oleh Federasi Sepakbola Portugal menyusul kepergiannya dengan penuh amarah dari pemusatan latihan tim nasional, akibat perselisihan yang terjadi antara dirinya dengan pelatih Jorge Jesus.

Krisis bermula karena permintaan Jesus kepada Ronaldo untuk melakukan pemanasan dalam pertandingan pertama menghadapi Norwegia di UEFA Nations League yang dimenangkan Portugal (4-2), namun ia tidak memainkannya dalam laga tersebut, yang dianggap sebagai penghinaan oleh sang bintang Portugal sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan tim nasional. Meski ia menyampaikan permintaan maaf resmi dalam sebuah pernyataan panjang yang di dalamnya ia mengusulkan agar dirinya mesti dijatuhi hukuman oleh federasi sepakbola, dampak dari insiden tersebut tampaknya sudah mulai terasa.

Regulasi Federasi Sepakbola Portugal mengaktifkan hukuman larangan bermain secara otomatis sebagaimana dijelaskan surat kabar Inggris "Mirror", sembari menunggu komite disiplin menentukan durasi akhir hukuman yang akan dijalani Ronaldo, yang bisa berkisar antara satu bulan hingga enam bulan.

Jika durasi hukuman melebihi satu bulan, Ronaldo akan absen dari dua pertandingan timnasnya berikutnya di UEFA Nations League bulan depan menghadapi Denmark dan Wales. Komite disiplin akan mempertimbangkan segala aspek, termasuk permintaan maaf sang pemain, dalam menilai hukuman yang mungkin dijatuhkan, meski jaringan "ESPN" memprediksi hukuman yang akan dijatuhkan bersifat jangka pendek.

Dalam pernyataan yang disampaikannya pada hari Selasa, Ronaldo berkata: "Saya juga berutang permintaan maaf kepada rekan-rekan setim nasional atas kepergian saya dari pemusatan latihan. Meskipun ada pelanggaran yang jelas terhadap kepercayaan pada kata-kata pelatih, dan sebagaimana dapat ditegaskan oleh mereka yang menyaksikan percakapan-percakapan itu, saya seharusnya tidak melakukan hal tersebut."

Ia menambahkan: "Tanggung jawab berada di pundak saya seorang. Saya meminta maaf kepada rakyat Portugal sekali lagi, tetapi mengingkari janji kepadanya, bagi saya, memiliki dampak yang menentukan. Saya merasa sejak saat itu dan seterusnya, keberadaan saya hanya akan merugikan tim kerja ini, dan saya melakukan apa yang selalu saya katakan akan saya lakukan jika saya tidak lagi merasa berguna: saya mengepak barang-barang saya dan pergi."

Ia melanjutkan: "Konsekuensi dari tindakan ini harus dinilai dan saya harus dihukum atasnya oleh Federasi Sepakbola Portugal. Saya menyadari bahwa seharusnya tidak ada keadaan yang meringankan hukuman. Saya bukan sekadar pemain biasa; saya adalah kapten tim, dan ini merupakan keadaan yang memberatkan."

Ia menuturkan lebih lanjut: "Saya memang sudah meminta maaf, tetapi saya tahu bahwa setiap sikap harus memiliki konsekuensi. Setiap orang yang bekerja di dunia sepakbola seperti saya tahu bahwa terlepas dari kedudukan masing-masing, aturan berlaku untuk semua orang."

Di sisi lain, pelatih Jesus menanggapi perkembangan tersebut dengan berkata: "Saya sudah membaca pernyataan itu dan sekarang saya menjalankan pekerjaan saya seperti setiap hari. Saya pergi ke federasi untuk bekerja dan memikirkan tim."

Perlu diingat bahwa Ronaldo telah menjalani 234 pertandingan bersama timnas Portugal sejak debut internasionalnya, dan selama itu ia mencetak rekor dengan torehan 146 gol.