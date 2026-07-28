Setelah Penolakan Dembele: Terungkap Nilai Tawaran Al Hilal untuk Merekrut Diaz

Klub Al Hilal Arab Saudi mengincar perekrutan pemain internasional Kolombia, Luis Diaz, dari Bayern Munich, dengan menempatkannya sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini serang.

Menurut surat kabar Prancis "L'Equipe", Al Hilal menyiapkan tawaran awal yang tidak kurang dari 70 juta euro untuk mencoba meyakinkan manajemen Bayern Munich agar bernegosiasi mengenai kepergiannya, di tengah kembalinya pasar Arab Saudi secara kuat untuk menggerakkan lanskap Eropa dan mengincar nama-nama besar.

Al Hilal tidak ingin membuang waktu selama bursa transfer yang tengah berlangsung; setelah merampungkan kesepakatan perekrutan Crysencio Summerville, tim yang diasuh Simone Inzaghi ini berambisi menciptakan gebrakan besar lain di pasar transfer dengan mendatangkan pemain berkelas dunia tinggi.

Al Hilal sebelumnya telah menjajaki kemungkinan merekrut pemain Prancis Ousmane Dembele sebelum bergerak menuju Luis Diaz, namun jurnalis Sacha Tavolieri menyebutkan bahwa sayap Paris Saint-Germain itu tidak berpikir untuk meninggalkan klub Paris tersebut musim panas ini, dan prioritasnya adalah bertahan di Paris di mana ia tengah menjalani negosiasi untuk memperpanjang kontraknya, yang membuat klub Arab Saudi itu memusatkan seluruh upayanya pada pemain internasional Kolombia tersebut.

Namun, operasi ini tampak jauh dari mudah; sebab surat kabar Prancis itu melaporkan bahwa Bayern Munich menganggap pemain Kolombia itu sebagai pilar penting dalam proyeknya dan saat ini tidak berpikir untuk membuka pintu kepergian baginya.

Sayap asal Kolombia itu tiba musim panas lalu dari Liverpool, dan manajemen olahraga klub Bavaria itu masih sepenuhnya percaya pada penampilannya, yang berarti bahwa negosiasi apa pun akan membutuhkan jumlah yang jauh melebihi angka awal 70 juta euro.

Strategi Al Hilal bertumpu pada pemanfaatan kekuatan finansialnya yang luar biasa untuk mengubah sikap klub dan pemain; sebab klub Arab Saudi itu dalam periode transfer terakhir telah menunjukkan kesiapannya menggelontorkan investasi besar untuk mendatangkan pemain kelas satu serta menawarkan gaji yang sulit ditawarkan oleh sebagian besar klub Eropa, dan kemampuan finansial ini dianggap sebagai senjata utama yang lewatnya Al Hilal berharap dapat meyakinkan Bayern Munich dan Luis Diaz atas kesepakatan tersebut.