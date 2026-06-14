Setelah penampilan luar biasa melawan Brasil... Media Prancis sangat menyesali kepergian Bouadi

Nada penyesalan dan kekecewaan mendominasi liputan media Prancis mengenai penampilan pemain Maroko Ayoub Bouadi saat tim Atlas Blacks bermain imbang melawan Brasil (1-1) dalam laga pembuka kedua tim di Piala Dunia 2026.

Surat kabar dan media Prancis sepakat bahwa timnas Prancis "kehilangan bakat luar biasa" setelah pemain berusia 18 tahun itu memilih membela Maroko meskipun ia pernah bermain untuk timnas Prancis di level junior hingga U-21.

Radio "RMC" Prancis mengatakan bahwa Bouadi adalah "bakat yang mencuri perhatian dari timnas Prancis, dan ia sedang dalam perjalanan untuk membawa kebahagiaan bagi Atlas Lions selama bertahun-tahun ke depan", serta menambahkan bahwa pemain tersebut "memukau semua orang di Stadion MetLife di New Jersey, membuka jalan bagi kembalinya yang kuat, merebut bola 6 kali, dan memberikan ketenangan yang mencolok dalam membangun serangan dengan tingkat umpan sukses mendekati 90%", dalam liputan yang mencerminkan rasa kehilangan yang mendalam.

Penyesalan yang mendalam

Situs "Foot Mercato" Prancis secara terbuka mengungkapkan penyesalannya dengan mengatakan: "Timnas Prancis kehilangan pemain yang memiliki semua kualifikasi untuk mengamankan tempat inti jangka panjang bersama Les Bleus," sambil mencatat bahwa Bouadi "menyentuh bola 89 kali, tertinggi dalam pertandingan tersebut".

Surat kabar Prancis "L'Équipe" memberinya nilai 8 dari 10 dan memasukkannya ke dalam daftar pemain terbaik, menegaskan bahwa "Casemiro tampak tak berdaya dan pasrah di hadapan vitalitas Bouadi yang memilih Maroko setelah sebelumnya menjadi kapten timnas Les Bleus U-21."

Pujian tidak hanya datang dari media Prancis, di mana surat kabar Inggris "Football London" menggambarkannya sebagai "menolak undangan Prancis sebelum turnamen untuk mendedikasikan masa depannya di level internasional kepada Maroko, dan menunjukkan kedewasaan yang luar biasa serta keterampilan teknis yang tinggi".

Surat kabar Spanyol "Marca" berpendapat bahwa dia adalah "pemain yang dibutuhkan Real Madrid di lini tengah", sementara analis Prancis Daniel Riolo menegaskan bahwa Bouadi "telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin, dan memiliki semua kualitas untuk bergabung dengan klub besar musim panas ini".

Situs "Ouest-France" Prancis memantau reaksi yang ramai di media sosial dengan mengatakan: "Media Eropa benar-benar terpesona oleh penampilan gila Bouadi melawan Brasil," di saat Prancis semakin menyesali kehilangan talenta yang bisa memperkuat barisan Les Bleus selama bertahun-tahun, namun ia memilih dengan sukarela mengenakan seragam Atlas Hitam dalam keputusan yang tampaknya akan menghantui Federasi Sepak Bola Prancis dalam waktu lama.