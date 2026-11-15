Setelah pembicaraan: terungkap sikap Tah soal kepindahan ke Barcelona

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Peluang bergabungnya bek Jerman Jonathan Tah, pemain Bayern Munich, ke Barcelona pada bursa transfer musim dingin mendatang menurun, kendati klub Katalan tersebut berminat untuk merekrutnya, di tengah upaya manajemen olahraga mencari seorang bek yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memberikan tambahan secara langsung kepada tim.

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Menurut jurnalis media Katalan "Sport", Carlos Monfort, Barcelona memang sudah menanyakan situasi Tah, dengan memanfaatkan pengetahuannya yang baik tentang sang pemain serta hubungannya yang istimewa dengan para perwakilannya, namun transaksi ini tampak hampir mustahil secara praktis untuk saat ini.

Hambatan terbesar untuk menuntaskan kepindahan ini terletak pada sikap sang pemain sendiri, sebab Tah tampaknya tidak antusias untuk meninggalkan Bayern Munich dan pindah ke Barcelona. Selain itu, klub Jerman tersebut tidak berniat melepas jasanya, dan tidak ingin membuka pintu bagi kepergiannya pada Januari mendatang.

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Tah, yang berusia 30 tahun, telah menjadi incaran Barcelona sejak beberapa waktu lalu, di mana klub tersebut menginginkan jasanya pada musim panas 2025, ketika kontraknya dengan Bayer Leverkusen hampir berakhir, tetapi Bayern Munich berhasil menuntaskan transaksi dan mendatangkannya dalam status transfer gratis.

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Direktur olahraga Barcelona, Deco, tengah mencari bek tengah yang memiliki pengalaman internasional dan kemampuan fisik, untuk menjadi rekan bagi pemain muda Pau Cubarsi, terutama mengingat kebutuhan tim untuk memperkuat opsi-opsinya menjelang paruh kedua musim.

Kontrak Tah dengan Bayern Munich berlaku hingga musim panas 2029, setelah ia bergabung dengan klub Bavaria itu pada musim panas 2025.

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Tah pindah ke Munich usai perjalanan karier yang sukses bersama Bayer Leverkusen, yang selama itu ia menjuarai Bundesliga pada musim 2023-2024 tanpa kekalahan, di samping Piala Jerman dan Piala Super domestik.

Bek Jerman itu telah menjalani sejumlah besar pertandingan bersama Bayern sejak bergabung, dan menjadi salah satu opsi penting di lini belakang, meski bersaing untuk dua posisi bek tengah dengan Dayot Upamecano dan pemain Korea Selatan Kim Min-jae.

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Keinginan Barcelona untuk memperkuat lini pertahanan muncul di tengah tim yang menderita sejumlah absennya pemain dan cedera di lini belakang.

Hal inilah yang mendorong manajemen untuk mengkaji berbagai opsi di bursa transfer, mencari pemain yang mampu membantu tim, tanpa harus masuk ke dalam transaksi mahal yang sulit direalisasikan di tengah keterbatasan finansial.

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Meski terdapat hubungan baik yang menghubungkan Barcelona dengan para perwakilan Tah, hal itu belum cukup hingga saat ini untuk mengubah sikap sang pemain atau Bayern Munich, sehingga klub Katalan tersebut dituntut untuk mencari alternatif lain guna memperkuat pertahanannya selama bursa transfer musim dingin.

Tah tampil dalam pertandingan terakhir Jerman, yang berakhir dengan kemenangan atas Serbia (3-1), dalam rangkaian jornada kelima fase grup UEFA Nations League.

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Timnas Jerman saat ini bersiap menghadapi Belanda, besok Senin di Berlin, yang akan menentukan nasib Die Mannschaft di UEFA Nations League, di tengah persaingan dengan Yunani untuk tiket lolos kedua dari grup menuju babak perempat final, setelah Belanda sebagian besar telah memastikan tiket pertama.