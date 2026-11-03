Penampilan Argentina di final Piala Dunia 2026 memicu reaksi besar, yang sebagiannya bahkan sampai melahirkan teori konspirasi untuk membenarkan penampilan rekan-rekan Lionel Messi.

Teori-teori konspirasi beredar di kalangan sebagian suporter Argentina di media sosial, dalam upaya menjelaskan kekalahan tim nasional negara mereka dari Spanyol, setelah keunggulan telak yang diperlihatkan Spanyol sepanjang 120 menit.

Sebagian warga Argentina menganggap ketenangan para pemain dan tiadanya semangat besar saat menghadapi Spanyol mungkin menjadi bukti bahwa mereka memasuki partai final dalam keadaan terkekang atau terpengaruh oleh faktor yang tidak diketahui, sebagai upaya mencari penjelasan di luar lapangan atas penampilan pucat yang ditampilkan tim.

Selama berbulan-bulan setelah Piala Dunia, Lionel Messi dan Emiliano Martinez, serta lainnya, membantah teori-teori tersebut, dan hari ini Alexis Mac Allister angkat bicara mengenainya.

Allister berkata, menurut jaringan "TyC" Argentina: "Saya berasal dari keluarga sepak bola, dan kami menyadari bahwa hal-hal seperti itu tidak ada".

Ia melanjutkan: "Kita hari ini hidup di dunia di mana apa pun bisa dikatakan di media sosial tanpa hukuman apa pun".

Gelandang Liverpool itu menambahkan: "Orang-orang mengatakan apa yang mereka suka, sementara di dalam hati kami tahu apa yang terjadi. Kami sudah melakukan yang terbaik, dan sayang sekali kami tidak menang".

Ia meneruskan: "Kami fokus pada hal-hal positif. Itu adalah kekecewaan besar karena kami merasa sudah dekat, tetapi Spanyol jauh lebih baik dan layak menang".

Ia menegaskan bahwa "kualitas fisik sudah bagus, tetapi tidak dari sisi sepak bola, dan di situlah mereka membuat perbedaan".

Salah satu faktor utama di balik merosotnya penampilan adalah kelelahan mental yang menyusul comeback bersejarah melawan Inggris di semifinal.

Ia menambahkan: "Saya merasa dalam kondisi baik, dengan kelelahan umum akibat bermain setiap tiga hari dan kelelahan mental: pertandingan melawan Inggris sangat menegangkan, dan periode sebelumnya begitu intens karena sejarah dan bagaimana hal itu disikapi di negara kami, dan mungkin itu menguras sebagian dari energi kami".