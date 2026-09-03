Seorang pemain veteran kembali mengumumkan pensiun dari pentas internasional bersama tim nasional negaranya, hanya beberapa hari setelah sejumlah bintang besar mengambil keputusan serupa.

Dalam beberapa hari terakhir, lebih dari satu bintang besar mengumumkan pensiun dari level internasional, dipimpin oleh pemain Argentina Lionel Messi, pemain Gabon Pierre-Emerick Aubameyang, dan pemain Jerman Antonio Rudiger.

Dan hari ini, Kamis, pemain Bosnia Edin Dzeko mengumumkan bahwa laga UEFA Nations League melawan Swedia pada 2 Oktober mendatang akan menjadi yang terakhir baginya bersama timnas Bosnia dan Herzegovina.

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Dengan demikian, penyerang berusia 40 tahun itu mengakhiri perjalanan karier yang berlangsung hampir dua dekade bersama timnas negaranya, yang ia bela sejak tahun 2007.

Dzeko merupakan kapten timnas sekaligus sosok sentral dalam sejarah tim, dengan koleksi 151 penampilan internasional dan 73 gol, yang menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas negaranya.

Ia juga baru-baru ini tampil di Piala Dunia musim panas ini, di mana ia memimpin tim hingga tersingkir di tangan Amerika Serikat pada babak 32 besar.

Dengan mencetak enam gol selama babak kualifikasi, ia memainkan peran krusial dalam meloloskan Bosnia dan Herzegovina ke Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah.

Laga internasional terakhirnya akan berlangsung di kandang sendiri melawan Swedia, sebelum rekan-rekannya melanjutkan perjalanan dengan menghadapi Polandia tiga hari kemudian.

Dalam sebuah pesan panjang yang ia unggah di media sosial, Dzeko menjelaskan bahwa ia selalu membayangkan momen ini tanpa menyadari betapa sulitnya menjalaninya.

Ia menulis: "Terkadang aku mendapati diriku bertanya-tanya kapan momen ini akan tiba... tetapi aku tidak pernah membayangkan betapa besar emosi yang akan kurasakan saat menuliskan kata-kata ini".

Ia melanjutkan: "Pada 2 Oktober, melawan Swedia, aku akan menjalani laga berikutnya sekaligus yang terakhir bersama timnas kita. Tidak ada satu pun dalam perjalanan karier olahragaku yang sebanding dengan rasa bangga dan kehormatan yang kurasakan setiap kali mengenakan jersey ini. Tidak ada sama sekali".

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Dzeko meneruskan: "Ini adalah mimpi masa kecilku, mimpi yang kubawa di setiap kesempatan dari 151 kali aku mendapat kehormatan mewakili negaraku di atas lapangan. Aku selalu bangga menjalankan tugas ini, persis seperti pertama kalinya".

Ia menambahkan: "Sudah 20 tahun berlalu sejak laga melawan Turki itu. Banyak hal telah berubah, dan aku pun berubah, tetapi cintaku pada jersey ini tidak pernah berubah. Kini aku merasa sudah saatnya untuk mundur. Jika aku bertahan hingga usia empat puluh tahun bersama timnas, itu karena aku benar-benar memberikan segala yang kumiliki. Setiap kali... aku memberikan segalanya. Membela negaraku adalah peluang emosional paling berharga yang pernah diberikan sepak bola kepadaku".

Bintang Bosnia itu melanjutkan: "Dan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah kami pada tahun 2014 tetap menjadi salah satu momen paling membahagiakan dalam hidupku sebagai pemain sepak bola. Perasaan yang menyelimutiku pada malam gol ke gawang Wales, lalu melawan Italia pada bulan Maret, akan selalu hidup di hatiku untuk selamanya. Melihat rakyatku merayakannya di jalan-jalan kota kami adalah hadiah menakjubkan lain yang diberikan permainan ini kepadaku".

Ia menyambung: "Akan ada waktunya untuk berterima kasih kepada semua orang yang berdiri di sampingku dan mendukungku sepanjang perjalanan luar biasa ini. Untuk saat ini, aku hanya berharap kalian hadir pada malam itu melawan Swedia, agar kita dapat berbagi satu momen emosional terakhir bersama... karena setiap momen dari momen-momen ini tak terlupakan, dan menjadi sesuatu yang kita jalani dan kita torehkan bersama".

Dzeko menutup: "Dan begitulah aku ingin menjalani malam terakhirku mewakili negaraku: dengan kehadiran kalian semua di sampingku, dan aku mengenakan jersey yang kucintai sejak masih kanak-kanak - jersey yang akan terus kucintai sepanjang sisa hidupku".







