Penyerang asal Kolombia, John Durán, yang bermain untuk Al-Nassr asal Arab Saudi, kini berada di ambang kepindahan ke klub Benfica asal Portugal, setelah menolak dua tawaran dari klub-klub yang berlaga di Liga Champions, karena keinginannya untuk bergabung dalam proyek pelatih Marco Silva.

Menurut surat kabar Portugal "Record", kesepakatan peminjaman Durán ke Benfica telah memasuki tahap akhir. Setelah beberapa hari negosiasi intensif, pembicaraan antara klub Portugal dan Al-Nassr telah memasuki tahap akhir, dan hanya tersisa penyelesaian detail terakhir terkait gaji untuk meresmikan kesepakatan tersebut.

Penyerang asal Kolombia tersebut menerima gaji yang sangat besar, melebihi batas gaji yang ditetapkan oleh klub Portugal tersebut, sehingga manajemen kedua klub harus membahas mekanisme pembagian biaya tersebut. Informasi yang dihimpun oleh surat kabar Portugal tersebut menunjukkan bahwa Al-Nassr akan menanggung sebagian besar gaji sang pemain, sehingga memberikan solusi atas hambatan utama yang selama ini menghalangi penyelesaian kesepakatan.

Semua pihak yang terlibat berupaya menyelesaikan kesepakatan ini secepat mungkin; Benfica memandang Duran sebagai tambahan yang ideal untuk lini serangnya. Mario Branko, direktur olahraga Benfica, yang secara pribadi terbang ke sana untuk mengawasi jalannya negosiasi, berhasil mendekatkan pandangan kedua belah pihak secara signifikan.

Penyerang asal Kolombia ini telah lama menjadi target strategis bagi tim Portugal tersebut, dan diperkirakan akan bergabung dalam sesi latihan tim pada awal pekan depan—sesuatu yang menjadi tujuan utama yang ingin dicapai oleh manajemen Benfica. Kesepakatan ini merupakan peluang pasar yang berharga dan istimewa bagi klub Portugal tersebut.