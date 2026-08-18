Pemain sayap asal Brasil, Malcom, memutuskan untuk hengkang secara permanen dari Liga Roshn Saudi setelah menjalani 3 tahun bersama "Sang Pemimpin".

Jaringan "ESPN" menyebutkan bahwa Malcom memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan Al Hilal demi bergabung ke skuad Al Jazira dari Uni Emirat Arab secara gratis pada bursa transfer musim panas ini.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa pemain sayap asal Brasil itu akan menjalani tes medis di Uni Emirat Arab dalam beberapa jam ke depan, sebelum menandatangani kontraknya yang akan berdurasi 3 tahun bersama Al Jazira.

Kepergian Malcom terjadi atas keinginan Al Hilal, di mana klub Saudi itu memutuskan untuk melepas jasanya demi mendatangkan pemain sayap baru, dan tampaknya pemain asal Portugal, Pedro Neto, sayap Chelsea, adalah yang paling dekat untuk itu.

Beberapa klub telah berusaha untuk merekrut pemain berusia 29 tahun tersebut dalam beberapa waktu terakhir, yang paling menonjol adalah klub Saudi Al Diriyah, serta Al Sadd dari Qatar dan Fenerbahce dari Turki, namun ia memutuskan untuk pindah ke Al Jazira.

Perlu diingat bahwa Malcom bergabung dengan Al Hilal pada musim panas 2023, datang dari Zenit Rusia, dan membawa klub itu meraih 5 gelar, yaitu Liga Roshn Saudi, dua gelar Piala Raja, serta dua gelar Piala Super Saudi.