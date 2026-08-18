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imago-sport-1081064113.jpgAbdullah Ahmed

Diterjemahkan oleh

Setelah menolak Al-Diriyah, Malcom hengkang dari Liga Arab Saudi

Transfers
Malcom
Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Saudi Pro League
Al Diriyah vs Al Nassr FC
Al Diriyah
Al Nassr FC
King Cup
Sharjah Cultural Club vs Al-Jazira
Sharjah Cultural Club
Al-Jazira
Arabian Gulf League
Brasil
Arab Saudi
Uni Emirat Arab

Winger asal Brasil itu telah memantapkan tujuan barunya.

Pemain sayap asal Brasil, Malcom, memutuskan untuk hengkang secara permanen dari Liga Roshn Saudi setelah menjalani 3 tahun bersama "Sang Pemimpin".

Jaringan "ESPN" menyebutkan bahwa Malcom memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan Al Hilal demi bergabung ke skuad Al Jazira dari Uni Emirat Arab secara gratis pada bursa transfer musim panas ini.

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa pemain sayap asal Brasil itu akan menjalani tes medis di Uni Emirat Arab dalam beberapa jam ke depan, sebelum menandatangani kontraknya yang akan berdurasi 3 tahun bersama Al Jazira.

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Kepergian Malcom terjadi atas keinginan Al Hilal, di mana klub Saudi itu memutuskan untuk melepas jasanya demi mendatangkan pemain sayap baru, dan tampaknya pemain asal Portugal, Pedro Neto, sayap Chelsea, adalah yang paling dekat untuk itu.

Beberapa klub telah berusaha untuk merekrut pemain berusia 29 tahun tersebut dalam beberapa waktu terakhir, yang paling menonjol adalah klub Saudi Al Diriyah, serta Al Sadd dari Qatar dan Fenerbahce dari Turki, namun ia memutuskan untuk pindah ke Al Jazira.

Perlu diingat bahwa Malcom bergabung dengan Al Hilal pada musim panas 2023, datang dari Zenit Rusia, dan membawa klub itu meraih 5 gelar, yaitu Liga Roshn Saudi, dua gelar Piala Raja, serta dua gelar Piala Super Saudi.

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