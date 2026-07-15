Pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, menanggapi keluhan Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, terkait keputusan wasit setelah kekalahan (2-0) pada Selasa kemarin, di semifinal Piala Dunia 2026.

Deschamps mengatakan dalam pernyataannya setelah kekalahan tersebut: “Saya hanya akan mengajukan satu pertanyaan... Apakah wasit memiliki kualifikasi yang cukup untuk memimpin pertandingan di semifinal Piala Dunia? Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini, tetapi ada banyak situasi yang kontroversial.”

Ia menambahkan: “Jika saya membicarakan wasit sekarang, orang akan mengatakan bahwa saya mencari-cari alasan karena kami kalah, tetapi saya ulangi pertanyaan yang sama: Apakah wasit tersebut memenuhi syarat untuk memimpin pertandingan semifinal Piala Dunia?”

Dia melanjutkan, “Bukan hanya tendangan penalti yang menjadi perdebatan, ada hal-hal lain juga. Saya tidak memiliki masalah pribadi dengan wasit, tetapi semua orang bisa mengajukan pertanyaan ini.”

Sementara itu, De la Fuente ditanya mengenai pernyataan Deschamps, dan ia menjawab dalam konferensi pers: “Ketika hasil tidak berjalan sesuai harapan, Anda selalu bisa menemukan alasan.”

Dia menambahkan, seperti dilansir jaringan "Foot Mercato" Prancis: "Kadang-kadang, apa yang terjadi hari ini mengingatkan kami pada pertandingan kami melawan Uruguay (di babak penyisihan grup). Namun, jika memang seperti yang dikatakan Deschamps, kami sudah pernah mengalami hal ini sebelumnya."

Dia melanjutkan: “Sebenarnya, ada gol kami yang dianulir. Saya tidak dalam mood untuk membahas hal ini. Kami telah mengalami beberapa momen sulit terkait wasit. Hal itu mengingatkan kami pada pertandingan melawan Uruguay. Ada beberapa situasi di mana kami merasa dirugikan. Wasit terlalu toleran terhadap banyak pelanggaran. Kami memang pernah mengalami situasi yang sangat tidak menyenangkan saat melawan Uruguay. Itu tidak adil.”

Dia menambahkan: “Yang saya minta adalah agar semuanya membaik: wasit, dan teknologi Video Assistant Referee (VAR).”