Seorang pemain baru dari Piala Dunia 2026 berhasil menarik perhatian klub-klub Liga Saudi, yang berencana merekrutnya selama bursa transfer musim panas mendatang, setelah ia mengalahkan Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, dan rekan-rekannya di tim nasional Portugal.

Timnas Portugal tersingkir pada ujian pertama di Piala Dunia, setelah bermain imbang 1-1 dengan Republik Demokratik Kongo pada putaran pertama babak penyisihan grup.

Pertandingan tersebut menandai penampilan Charles Bickle, gelandang timnas Kongo, yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, dan berhasil mempertahankan skor imbang hingga akhir pertandingan.

Meskipun penampilannya singkat, Beckle kini menjadi incaran dua klub dari Liga Saudi, yaitu Al-Fayha dan Al-Riyadh, seperti yang diungkapkan oleh jurnalis Ben Jacobs.

Saat ini, Pickle bermain untuk Espanyol, setelah pindah dari Cremonese (Italia) pada musim panas 2025.

Sejak awal musim lalu 2025-2026, Charles Beckel telah tampil dalam 26 pertandingan bersama Espanyol di kompetisi Liga dan Piala Raja Spanyol, di mana ia hanya mencetak satu gol.

Di sisi lain, pemain berusia 29 tahun ini telah membela tim nasional Kongo sejak tahun 2023, setelah sebelumnya bermain untuk tim-tim junior Swiss. Dalam 35 pertandingan, ia juga berhasil mencetak satu gol dan memberikan satu assist.

Perlu dicatat bahwa sejumlah laporan media mengungkap keinginan banyak klub Liga Saudi untuk merekrut pemain-pemain dari Piala Dunia 2026.