Setelah mengalahkan Belanda... Yassine Bounou akan menghadapi ujian luar biasa yang mengingatkan pada Piala Dunia 2022

Yassin Bounou, kiper tim nasional Maroko, akan menghadapi pertandingan yang istimewa di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Maroko akan berhadapan dengan timnas Kanada pada Sabtu mendatang di Houston, Amerika Serikat, dalam rangka babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang saat ini diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Situs berita Maroko "le360" melaporkan: "Pertandingan ini akan memiliki makna khusus bagi kiper internasional Maroko Yassine Bounou, yang lahir di Montreal, Kanada, sebelum menetap di Maroko pada awal tahun 1990-an."

Ini akan menjadi kali kedua Bono menghadapi negara tempat ia dibesarkan, setelah sebelumnya ia bersama timnas Maroko mengalahkan Kanada pada babak penyisihan grup Piala Dunia Qatar 2022.

Bono turut berkontribusi dalam lolosnya tim asuhan pelatih Mohamed Wahbi ke babak 16 besar, setelah penampilannya yang gemilang dalam pertandingan hari ini melawan Belanda, terutama dalam adu penalti.

Timnas Maroko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Belanda melalui adu penalti (3-2), usai imbang pada waktu normal dan perpanjangan waktu (1-1) dini hari Selasa ini, di Stadion Monterrey, Meksiko, dalam rangka babak 32 besar turnamen tersebut.