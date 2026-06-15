Setelah mencetak gol spektakuler... Imam Ashour dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga Mesir melawan Belgia

Imam Ashour, bintang tim nasional Mesir, meraih penghargaan Man of the Match setelah memimpin timnya meraih hasil imbang berharga 1-1 melawan Belgia dalam laga pembuka kedua tim di ajang Piala Dunia 2026.

Ashour menampilkan salah satu penampilan terbaiknya bersama timnas Mesir, setelah membuka skor pada menit ke-19 dengan tendangan keras dari luar kotak penalti yang menggetarkan gawang kiper Thibaut Courtois, sehingga membawa Mesir unggul di babak pertama.

Gol bintang timnas Mesir ini memukau para penggemar di seluruh dunia, di mana jaringan statistik "Squawka" menyebutnya sebagai "mungkin gol terbaik turnamen sejauh ini", setelah tercipta dari tendangan indah yang tak mampu diatasi Courtois.

Meskipun Belgia berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Mohamed Hani ke gawangnya sendiri, penampilan Imam Ashour membuatnya menjadi favorit dalam perebutan gelar Man of the Match.

Gol Ashour memiliki makna historis, karena ini adalah gol internasional pertamanya bersama timnas Mesir, serta menjadikannya pemain Mesir keempat yang mencetak gol dalam sejarah Piala Dunia setelah Abdel Rahman Fawzi, Magdy Abdel Ghani, dan Mohamed Salah.

Timnas Mesir berhasil meraih satu poin penting dari laga melawan calon pemimpin Grup D, sehingga memperkuat peluangnya untuk lolos ke babak selanjutnya menjelang dua laga berikutnya melawan Iran dan Selandia Baru.

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