Dalam salah satu kejutan terbesar yang mewarnai bursa transfer musim panas, Real Madrid meledakkan bom dahsyat dengan mengajukan tawaran resmi senilai 100 juta euro untuk merekrut bintang muda Yan Diomande, sayap Leipzig yang baru berusia 19 tahun. Pemain asal Pantai Gading yang baru menghabiskan satu musim di Liga Jerman itu kini menjadi incaran separuh klub Eropa, dan berubah menjadi salah satu nama terpanas di bursa.

Diomande nyaris pindah ke Paris Saint-Germain, tetapi tawaran Los Blancos mengubah keadaan, terutama dengan sulitnya transfer Michael Olise dari Bayern Munich. Lalu, siapa sebenarnya pemain yang membuat klub-klub besar rela membuka lebar-lebar brankas mereka ini?

Sayap serba bisa yang diincar di mana-mana

Selama Piala Dunia terakhir, negosiasi antara Diomande dan Paris Saint-Germain sudah berjalan sangat maju. Klub Paris itu mendahului Liverpool yang memandangnya sebagai pengganti potensial Mohamed Salah, sementara sejumlah klub di Premier League menanyakan kemungkinan merekrutnya, di antaranya yang paling menonjol adalah Arsenal dan Liverpool.

Real Madrid berpaling ke Diomande sebagai rencana cadangan yang kuat setelah transfer Olise tersendat, tetapi ia sama sekali bukan alternatif biasa. Ia adalah pemain yang mampu membuat perbedaan nyata di atas lapangan, dan memiliki karakteristik langka dalam sepak bola modern, demikian menurut laporan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Pemain dengan tipe yang sudah tak ada lagi

Yan Diomande dikenal dengan kemampuan luar biasanya dalam menggiring bola dan menembus pertahanan dari sisi kanan maupun kiri dengan efektivitas yang nyaris setara, yang menjadikannya seorang sayap klasik modern. Ia mengungguli para bek dengan kecepatan luar biasa, kekuatan fisik, dan bakat teknis yang tinggi.

Ia mencapai penampilan terbaiknya ketika menemukan ruang, tetapi ia juga menonjol dalam kemampuannya menciptakan peluang bahkan dalam situasi sempit dan bola mati. Keserbabisaan ini menjadikannya target ideal bagi klub-klub yang mencari sayap yang memadukan keterampilan individu dan efektivitas kolektif.

Kisah kebangkitan yang menakjubkan

Diomande bergabung dengan Leipzig musim panas lalu dengan nilai hanya 20 juta euro (nilai klausul pelepasan) dari klub Spanyol, Leganes. Sebelum itu, ia bermain sebentar di sebuah akademi Amerika, dan hanya menjalani sekitar 10 pertandingan bersama Leganes, tetapi ia nyaris menyelamatkan tim dari degradasi berkat penampilan gemilangnya.

Pada musim pertamanya bersama Leipzig di Liga Jerman, ia tampil luar biasa: mencetak 12 gol dan memberikan 8 assist dalam 33 pertandingan. Angka-angka dari pemain berusia sembilan belas tahun ini membuatnya menjadi pusat kekaguman semua pakar dan klub-klub besar.

Meski Leipzig menolak tawaran awal senilai 100 juta euro, klub Jerman itu menyadari betul bahwa pemain asal Pantai Gading tersebut berpeluang hengkang musim panas ini. Nilai transfer diperkirakan akan mencapai sekitar 130 juta euro, meski kontraknya berlaku hingga tahun 2030.