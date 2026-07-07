Setelah Kroos... Pembunuh para legenda menandai akhir yang menyakitkan bagi Ronaldo

Di setiap turnamen besar, selalu muncul seorang pemain yang memiliki bakat untuk tampil pada saat timnya paling membutuhkannya. Bagi Spanyol, pemain itu adalah Mikel Merino, yang telah menjadi sosok andalan di momen-momen krusial dan pencetak gol-gol penentu, hingga ia dijuluki “Pembunuh Legenda”.

Setelah gol penentu kemenangannya melawan Jerman di Kejuaraan Eropa mengakhiri karier internasional sejumlah legenda “Die Mannschaft”, kali ini ia kembali memimpin Spanyol ke perempat final Piala Dunia dengan gol yang sarat makna sejarah, karena gol tersebut mungkin menjadi penampilan terakhir Cristiano Ronaldo di ajang ini, sebelum pencapaian olahraga tersebut berubah menjadi momen kemanusiaan yang mengharukan saat ia menanti pertemuan pertamanya dengan putranya yang masih bayi sejak awal turnamen.

Pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, tak lagi menyembunyikan kekagumannya pada pemainnya; ia berulang kali bercanda, “Aku akan membawa Mikel Merino pulang bersamaku,” sebagai tanda kepercayaan mutlaknya pada gelandang Arsenal tersebut dan kemampuannya untuk membuat perbedaan setiap kali tim membutuhkannya.

Pertandingan melawan Portugal menjadi bukti terbaru dari kepercayaan tersebut. Setelah masuk menjelang akhir perpanjangan waktu, Merino hanya membutuhkan beberapa menit untuk meninggalkan jejak khasnya. Dari sebuah kesalahan yang tampak biasa, ia memicu perubahan yang berujung pada gol penentu kelolosan.

Mireino dijatuhkan, tetapi ia tidak terpaku pada pelanggaran tersebut; sebaliknya, ia segera bangkit dan melanjutkan permainan, sebelum bola sampai ke Fabian Ruiz, yang kemudian mengopernya ke Rodri, yang pada gilirannya mengumpankannya kepada Ferran Torres. Sementara itu, Merino berlari di belakang para bek untuk menyambut umpan penentu tersebut dan mencetak gol kemenangan yang memastikan Spanyol lolos ke perempat final.

De la Fuente memuji pemainnya setelah pertandingan dengan mengatakan: “Mikel Merino tidak pernah mengecewakan kami. Dia adalah pemain yang tak tergantikan, yang telah memberi kami gelar juara Eropa, dan selalu ada saat sangat dibutuhkan. Di bangku cadangan, kami memiliki pemain-pemain yang mampu menjadi pemain inti di tim nasional mana pun.”

Sementara itu, Merino tidak menyembunyikan besarnya perubahan yang dialaminya selama beberapa bulan terakhir, dengan mengatakan: “Hanya beberapa bulan yang lalu, kehadiran saya di sini saja tampak mustahil, namun kini saya sedang menjalani salah satu momen paling membahagiakan dalam karier sepak bola saya.”

Pembunuh Legenda

Mireino menambah koleksi golnya menjadi 11 gol bersama timnas Spanyol, menjadikannya pencetak gol terbanyak kedua di era De la Fuente, namun ia lebih dikenal karena mencetak gol-gol yang mengubah jalannya turnamen dan mengakhiri karier para bintang besar.

Pada perempat final Kejuaraan Eropa, ia mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-119 melawan Jerman, yang membawa Spanyol lolos ke semifinal. Pertandingan itu menjadi penampilan terakhir bintang Jerman Toni Kroos di level internasional, sekaligus menandai akhir perjalanan Thomas Müller dan Ilkay Gündoğan bersama timnas Jerman.

Hari ini, Merino mengulangi momen tersebut, setelah mencetak gol ke gawang Portugal yang diyakini mungkin menjadi gol terakhir yang dicetak dalam pertandingan terakhir yang dilakoni legenda Cristiano Ronaldo sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Merino berpendapat bahwa gol ini bukan sekadar pencapaian olahraga, melainkan hasil dari kerja keras dan kesabaran selama berbulan-bulan, setelah ia menjalani salah satu musim tersulit dalam kariernya, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol “Marca”.

Ia berkata: “Bisa sampai di sini terasa seperti hal yang tak terbayangkan beberapa bulan lalu, namun kini saya berada di puncak dan menikmati salah satu momen terindah dalam karier saya. Saya mengingat semua orang yang mendukung dan menyemangati saya, bahkan ketika saya meragukan kemampuan saya untuk mencapai tahap ini. Setiap hari penuh usaha, dan setiap momen keraguan, semuanya sepadan.”

Hadiah untuk keluarga... dan pertemuan yang telah lama dinantikan

Hanya dua bulan yang lalu, Merino menyambut kelahiran anak pertamanya, “Marco”, namun kewajibannya untuk berpartisipasi di Piala Dunia membuatnya tidak bisa menghabiskan dua bulan pertama bersama bayinya.

Oleh karena itu, golnya melawan Portugal bukan sekadar tiket ke perempat final, tetapi juga menjadi alasan bagi istrinya, Lola, dan putranya yang masih bayi untuk terbang ke Los Angeles guna mendukungnya.

Pemain tersebut mengatakan: “Meskipun berpartisipasi di Piala Dunia merupakan pengalaman luar biasa bersama rekan-rekan setim, ada sisi sulitnya, yaitu ketidakhadiranku selama dua bulan pertama kehidupan putraku, dan ketidakmampuanku untuk menyaksikan pertumbuhannya hari demi hari. Aku sangat merindukan mereka berdua, namun untungnya mereka akan datang untuk menyaksikan pertandingan perempat final.”

Penampilan menonjol yang ditunjukkan Merino juga memperkuat posisinya dalam skuad De la Fuente, yang tak lupa memuji peran para pemain cadangan, dengan mengatakan: “Saya sangat senang dengan generasi ini. Saya ingin menyoroti para pemain yang tidak menjadi starter, karena mereka memberikan kontribusi bagi tim yang tidak kalah pentingnya dari pemain mana pun dalam skuad inti.”

Mikel Merino tetap menjadi contoh paling menonjol dalam hal ini, setelah sekali lagi membuktikan bahwa beberapa pemain hanya membutuhkan beberapa menit saja untuk mengubah jalannya pertandingan dan menorehkan halaman baru dalam sejarah sepak bola.