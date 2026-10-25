Direktur teknik Manchester United, Michael Carrick, mencoret pemain Portugal, Bruno Fernandes, dari susunan pemain inti timnya saat menghadapi Bournemouth, sehingga kapten Manchester United itu duduk di bangku cadangan untuk pertama kalinya dalam kurun sekitar 5 tahun, hanya beberapa hari setelah ia secara terbuka mengkritik gaya sang pelatih.

Informasi ini disampaikan menurut surat kabar Inggris "Daily Mail", yang menyebutkan bahwa Carrick mengambil keputusan tegas untuk mencoret kapten andalannya dari susunan pemain inti, setelah kekalahan telak yang dialami Manchester United dengan skor 4-1 di kandang lawan melawan Como di Liga Champions Eropa.

Bruno Fernandes biasanya menjadi nama pertama yang hadir dalam susunan pemain inti Manchester United, dan ia pun jarang meninggalkan lapangan selama pertandingan berlangsung, selain itu pencoretannya dari susunan pemain inti merupakan hal yang tidak biasa.

Keputusan ini menjadi kali pertama Fernandes dicoret dari susunan pemain inti dengan alasan yang tidak berkaitan dengan kesiapan fisik, sejak Carrick mengambil keputusan serupa untuk mencoretnya saat menghadapi Villarreal pada November 2021.

Carrick perlu mengukuhkan wibawanya sebagai direktur teknik tim, di tengah kritik terbuka yang dilontarkan Fernandes terhadap gaya taktik selama pertandingan melawan Como, sesuatu yang tidak mungkin dibiarkan berlalu tanpa hukuman.

Dalam konferensi pers yang bernada menantang pada hari Jumat, Carrick menegaskan bahwa tidak ada individu yang lebih besar daripada klub, seraya menegaskan bahwa kepentingan tim berada di atas segalanya.

Carrick berkata: "Yang terpenting bagi saya adalah tim, sebelum hal lainnya. Saya akan selalu melakukan apa yang demi kepentingan klub."

Fernandes, yang biasanya dikenal cermat dalam memilih kata-katanya saat memberikan pernyataan kepada media, telah melontarkan kritik tajam kepada staf pelatih usai kekalahan melawan Como.

Kapten Manchester United itu berkata: "Ini adalah keputusan dari staf pelatih untuk tidak menekan lawan satu lawan satu, dan sesekali membiarkan beberapa ruang di belakang kami, serta mencoba merebut bola pada momen pertama, atau menunggu lawan dan memberikan bola kepada mereka."

Ia menambahkan: "Namun ketika Anda memberikan bola terlalu banyak kepada tim-tim seperti ini, mereka akan mendapatkan kepercayaan diri, dan mereka memiliki jumlah pemain yang banyak di belakang bola, yang memaksa Anda berlari sangat banyak, dan membuat para pemain merasa frustrasi. Dan ketika pada akhirnya Anda merebut bola, kaki dan pikiran menjadi kurang mampu menjalankan apa yang dibutuhkan."



