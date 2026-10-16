Komite Banding Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah memberitahukan kepada Federasi Sepak Bola Spanyol bahwa banding yang diajukannya ditolak, terkait insiden yang terjadi dalam laga uji coba antara timnas Spanyol dan Mesir pada 31 Maret lalu di kota Barcelona.

Berdasarkan keputusan tersebut, sanksi yang dijatuhkan dikukuhkan, mencakup denda sebesar 20 ribu dolar Amerika, di samping penutupan tidak kurang dari 15% kapasitas stadion pada laga uji coba pertama yang dijalani timnas senior pria Spanyol di kandangnya sendiri, demikian menurut surat kabar Spanyol "Marca".

Pada pertandingan yang berakhir dengan skor 0-0 itu, sekelompok pendukung timnas Spanyol meneriakkan nyanyian bernada anti-Muslim, seperti "Siapa yang tidak melompat, dia Muslim", sekitar menit kesepuluh babak pertama, sebelum terulang kembali pada awal babak kedua.

Sepanjang seluruh tahapan proses disipliner, Federasi Spanyol berpegang pada sikapnya yang menegaskan bahwa pihaknya telah bertindak secara cepat, tegas, dan efektif sejak insiden tersebut terdeteksi. Mekanisme pengawasan milik federasi mendeteksi langsung perilaku tersebut, perangkat pertandingan segera diberi tahu, bersamaan dengan penguatan keamanan di area terkait, serta penyampaian pesan peringatan melalui siaran internal dan layar berwarna di stadion, selain kerja sama penuh dengan pihak berwenang untuk mengidentifikasi para pelaku. Langkah-langkah itu berhasil mencegah terulangnya nyanyian tersebut, bahkan mendapat penolakan dan kecaman luas dari para penonton di tribun.

Federasi Spanyol pun berkeyakinan bahwa sanksi yang dikukuhkan tersebut terlalu berat, terutama jika dilihat dari keputusan dan putusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh badan-badan FIFA sendiri, di mana penutupan tribun secara otomatis tidak pernah dijatuhkan dalam kasus-kasus lain yang lebih serius atau yang memiliki catatan pelanggaran disipliner. Atas dasar itu, Federasi Spanyol menyatakan tengah bersiap mengajukan banding resmi atas keputusan tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga.