Akun "Archivo Far" asal Spanyol, yang berspesialisasi dalam menganalisis keputusan wasit, telah mengklarifikasi kontroversi seputar intervensi Bernardo Silva dalam pertandingan antara Portugal dan Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026.

Pertandingan yang digelar pada Rabu malam dalam Grup 11 tersebut menyuguhkan momen yang memicu perdebatan luas di kalangan penggemar di media sosial, setelah gelandang timnas Portugal itu terlibat dalam perebutan bola dengan pemain Republik Demokratik Kongo, Edi Kayembe, di tengah desakan dari sebagian penonton agar wasit langsung mengeluarkan kartu merah.

Namun, “Archivo Far” menegaskan bahwa insiden tersebut tidak layak mendapat kartu merah, dengan menjelaskan bahwa keputusan wasit untuk tidak memberikan kartu merah kepada pemain baru Real Madrid tersebut, dan hanya memberikan kartu kuning, secara hukum sudah tepat.

Akun Spanyol ternama tersebut menjelaskan bahwa Bernardo Silva menyentuh bola terlebih dahulu dengan ujung kakinya, sebelum terjadi kontak antara bagian dalam sepatunya dengan lawan, tanpa adanya kekuatan berlebihan dalam intervensi tersebut.

Ia menambahkan bahwa gesekan tersebut terjadi saat bola melayang dan dengan intensitas yang terbatas, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan berat yang mengharuskan pengusiran langsung.

Hal ini terjadi setelah insiden wasit kontroversial lainnya yang melibatkan kapten Argentina, Lionel Messi, dini hari tadi dalam pertandingan melawan Aljazair di Grup 10.

Dalam insiden tersebut, “Archivo VAR” menegaskan bahwa wasit seharusnya mengeluarkan kartu merah kepada pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia itu setelah ia melakukan tekel keras terhadap bek Issa Mandi.

Selain itu, pakar wasit asal Inggris, Andy Davies, juga menegaskan bahwa Messi beruntung tidak diusir dari pertandingan.