Setelah Koman... Pelatih baru mengundurkan diri karena tersingkir dari Piala Dunia

Pelatih asal Argentina, Marcelo Bielsa, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan pelatih tim nasional Uruguay, menyusul tersingkirnya “La Celeste” dari babak penyisihan grup Piala Dunia 2026. Hal ini mengakhiri masa kepelatihan yang diwarnai banyak kontroversi dan perpecahan di dalam tim, meskipun penunjukannya sekitar empat tahun lalu sempat disambut dengan harapan besar.

Timnas Uruguay menempati posisi ketiga di Grup 8 dengan raihan dua poin dari dua hasil imbang melawan Arab Saudi dan Cape Verde, serta satu kekalahan dari Spanyol.

Pengunduran diri Bielsa ini terjadi beberapa jam setelah pelatih tim Belanda, Ronald Koeman, juga mengundurkan diri dari jabatannya setelah timnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia oleh Maroko.

Bielsa menjadi pelatih kelima yang mengundurkan diri setelah tersingkir dari Piala Dunia, menyusul empat pelatih lainnya: Koeman, Hong Myung-bo (pelatih Korea Selatan), Miroslav Kubik (pelatih Republik Ceko), dan Steve Clarke (pelatih Skotlandia).

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Dalam konferensi pers yang diadakan setelah rombongan tim nasional kembali ke Uruguay, Bielsa menegaskan bahwa keputusan untuk mundur diambil setelah tim gagal mencapai targetnya, sambil mengakui bahwa penampilan tim tidak sesuai dengan harapan para pendukung.

Pelatih asal Argentina itu mengatakan, seperti dilansir surat kabar Spanyol “AS”: “Akhir ini sangat menyakitkan, karena mimpi yang saya bangun untuk diri sendiri dan cara pengalaman ini berakhir. Saya merasa sangat kecewa karena kami telah mengecewakan para penggemar, dan saya tidak bisa membenarkan bahwa kami hanya meraih dua poin dari sembilan poin di babak penyisihan grup.”

Ia menambahkan: “Kami telah melakukan yang terbaik, saya, staf teknis, dan para pemain, namun pengelolaan sumber daya yang kami miliki tidak cukup untuk mencapai hasil yang diharapkan. Bahkan jika saya mengambil pendekatan yang berbeda, saya tidak yakin hasilnya akan berubah.”

Bielsa menjelaskan bahwa ia tidak menyalahkan Federasi Sepak Bola Uruguay atas kegagalan ini, sambil menekankan bahwa ia telah mendapatkan semua dukungan yang dibutuhkan selama masa jabatannya.

Ia berkata: “Saya mendapat dukungan penuh dari federasi, struktur organisasi yang disediakan untuk saya sangat ideal, dan saya selalu merasakan dukungan dari para suporter. Oleh karena itu, saya tidak memiliki alasan atau keluhan apa pun terkait kondisi kerja yang saya alami.”

Masa jabatan Bielsa diwarnai berbagai krisis, terutama keputusannya untuk mencoret sejumlah bintang tim nasional legendaris, seperti Luis Suárez dan Edinson Cavani, serta laporan-laporan mengenai perselisihan dengan beberapa pemain terkait metode latihan dan rapat teknis.

Pelatih asal Argentina itu mengakui adanya permintaan dari para pemain untuk mengurangi jumlah rapat teknis dan mengubah metode latihan, sambil menegaskan bahwa ia menanggapi permintaan tersebut demi menjaga kekompakan tim.

Ia menjelaskan: “Para pemain meminta untuk berlatih sebagai satu kelompok utuh alih-alih dibagi-bagi, serta meminta pengurangan jumlah rapat teknis. Saya menyetujuinya karena saya melihat bahwa menolak permintaan tersebut akan menyebabkan perpecahan di dalam tim.”

Pada saat yang sama, Bielsa membantah adanya perselisihan dengan gelandang andalan Real Madrid, Federico Valverde, setelah beredar kabar tentang ketegangan hubungan di antara mereka selama turnamen.

Ia berkata: "Saya tidak mengalami masalah apa pun dengan Valverde. Sebenarnya, saya tidak memberikan kelonggaran kepada pemain mana pun lebih dari yang saya berikan kepadanya, karena dia memang pantas mendapatkannya. Dia selalu kooperatif dan siap bermain di posisi mana pun yang saya minta."

Pelatih tersebut juga menolak menyalahkan para pemainnya atas tersingkirnya tim, menegaskan bahwa mereka telah mengikuti instruksinya hingga detik-detik terakhir, dan bahwa tim layak mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang mereka raih di lapangan.

Bielsa mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan: “Sepak bola penuh dengan kesalahan, dan kali ini kami harus menanggung konsekuensinya. Saya merasa sedih atas apa yang dialami para pendukung Uruguay, tetapi saya pergi dengan keyakinan bahwa para pemain telah memberikan segalanya, dan bahwa kami telah melakukan yang mustahil demi meraih kesuksesan.”