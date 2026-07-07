Setelah "kesalahan fatal".. Mesir segera mengambil tindakan terhadap wasit pertandingan melawan Argentina

Laporan media Mesir mengungkapkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Mesir (FFA) telah mengajukan keluhan resmi kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terhadap wasit Prancis François Litxer, yang memimpin pertandingan Argentina di Piala Dunia 2026.

Pertandingan antara Mesir dan Argentina yang digelar pada hari Selasa di kota Atlanta itu memicu kontroversi wasit yang luas, setelah sebuah gol untuk tim Mesir dianulir, sementara gol lain untuk Argentina disahkan meskipun ada keraguan mengenai tendangan penalti untuk Mohamed Salah.

Setelah sempat unggul 2-0, timnas Mesir gagal meraih lolos ke babak perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, setelah kalah 2-3 dari juara bertahan.

Jurnalis Mesir Ahmed Abdel Baset menegaskan, melalui akunnya di platform "Facebook", bahwa Federasi Sepak Bola Mesir (FIFFA) telah meminta FIFA untuk menyelidiki wasit asal Prancis dan tim Video Assistant Referee (VAR), serta menyingkirkannya dari Piala Dunia, dalam pernyataan resmi dan mendesak.

Ia menjelaskan bahwa “Ketua Federasi Hani Abu Rida telah mengajukan keluhan kepada FIFA, menyusul kesalahan wasit yang sangat fatal yang dilakukan oleh tim wasit serta penerapan standar ganda.”

Menurut sumber yang sama, Abu Rida menuntut agar tim wasit VAR diselidiki karena kesalahan-kesalahan yang mencolok dan keengganan mereka untuk meninjau kembali beberapa cuplikan pertandingan.

Abu Rida juga menuntut agar wasit dan seluruh tim wasit tersebut dikeluarkan dari Piala Dunia setelah penyelidikan terhadap kesalahan-kesalahan ini dan terbukti adanya tindakan diskriminasi terhadap tim nasional Mesir yang menyebabkan kekalahan mereka dalam pertandingan tersebut serta tersingkirnya mereka dari turnamen.