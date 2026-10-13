Pedro Porro, bek sayap Tottenham Hotspur, kini menjadi kandidat untuk meninggalkan Premier League, di tengah pertimbangan seriusnya untuk kembali ke sepakbola Spanyol, situasi yang membuatnya masuk dalam radar Barcelona. Klub Catalunya memantau posisi bek internasional Spanyol tersebut sebagai persiapan untuk kemungkinan bergerak merekrutnya pada bursa transfer mendatang.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Pedro Porro, yang saat ini bermain untuk Tottenham, semakin yakin bahwa perjalanannya di Premier League mendekati akhir, meski terikat kontrak dengan klub London itu hingga Juni 2031. Ia tak lagi melihat masa depan jangka panjangnya dalam proyek Spurs, dan serius mempertimbangkan kemungkinan kembali ke lapangan-lapangan Spanyol, hal yang diikuti Barcelona dengan penuh perhatian.

Klub Catalunya itu sudah beberapa waktu memantau perkembangan Pedro Porro, yang berusia 27 tahun, dan memiliki banyak karakteristik yang dicari Hansi Flick untuk memperkuat lini belakang. Ia menonjol dengan kemampuan menyerang, kecepatan, dan pengalaman internasionalnya, selain kemudahannya melakukan penetrasi untuk terlibat dalam serangan, yang menjadikannya opsi menarik untuk mengisi posisi bek kanan.

Namun setiap langkah dari pihak Barcelona akan tetap bergantung pada kondisi skuad mereka saat ini, sebab direksi olahraga yang dipimpin Deco untuk sementara ini tidak berpikir untuk menggelontorkan investasi besar demi memperkuat posisi kedua bek sayap, kecuali didahului oleh kepergian salah satu pemain. Dalam konteks ini, mencuat dua nama: Jules Kounde dan Alejandro Balde.

Potensi kepergian Jules Kounde bisa langsung membuka pintu untuk mengisi posisi bek kanan, sehingga Pedro Porro menjadi opsi yang sangat menarik.

Sementara kepergian Balde bisa menyediakan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk menuntaskan transfer semacam ini, tetapi hal itu akan memaksa klub menata ulang posisi-posisi pertahanan mereka.

Hambatan utama bagi Barcelona tetaplah Tottenham, yang baru-baru ini memperpanjang kontrak pemain internasional Spanyol itu hingga 2031, dan tidak menghadapi keharusan kontraktual apa pun untuk melepas salah satu pemain andalannya.

Karena itu, negosiasi apa pun yang mungkin terjadi akan menuntut pembayaran dana yang besar, sementara keinginan pemain bisa memainkan peran penentu dalam menentukan nasib transfer tersebut.

Berdasarkan laporan-laporan yang muncul dalam beberapa hari terakhir baik di Spanyol maupun Inggris, Pedro Porro serius mempertimbangkan perubahan suasana dan pindah ke tantangan baru.

Barcelona terus memantau posisinya, meski belum ada tawaran resmi hingga saat ini, sebab masa depan pemain itu bisa bergantung pada pergerakan yang akan terjadi di ibu kota London, selain keputusan-keputusan yang akan diambil klub Catalunya terkait kedua bek sayap mereka saat ini.

Barcelona juga menempatkan Ivan Fresneda, pemain Sporting Lisbon, di antara opsi yang dipertimbangkan untuk memperkuat posisi bek sayap.



