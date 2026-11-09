Federasi Sepakbola Irak mengungkap kebenaran di balik kabar yang beredar mengenai masuknya Hossam Hassan, mantan pelatih kepala timnas Mesir, ke dalam daftar kandidat untuk menukangi timnas Irak pada periode mendatang, menyusul kepergiannya dari kursi kepelatihan Mesir.

Ahmad al-Mousawi, anggota Federasi Sepakbola Irak, membantah adanya negosiasi apa pun dengan Hossam Hassan untuk mengemban tanggung jawab teknis timnas Irak, seraya menegaskan bahwa berkas ini sama sekali tidak pernah dibahas di dalam federasi.

Al-Mousawi mengatakan, dalam pernyataan televisi melalui kanal "Modern MTI": "Hossam Hassan tidak menolak pembicaraan apa pun dengannya mengenai melatih timnas Irak, karena hal itu sama sekali tidak pernah ditawarkan kepadanya, dan tidak ada negosiasi apa pun antara Federasi Irak dengan Kapten Hossam Hassan."

Anggota Federasi Irak itu menambahkan: "Tidak ada negosiasi apa pun dari pihak kami untuk mengontrak Kapten Hossam Hassan, dan semua berita yang beredar dalam hal ini tidak benar sama sekali."

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Dengan demikian, Federasi Irak secara tegas membantah adanya kontak dengan pelatih Mesir tersebut, guna mengakhiri spekulasi yang mengaitkan nama Hossam Hassan dengan kemungkinan menjalani pengalaman kepelatihan baru di luar Mesir, setelah berakhirnya perjalanannya bersama timnas Mesir.

Kepergian Hossam Hassan dari kursi kepelatihan timnas Mesir terjadi setelah perjalanan yang dimulai pada Februari 2024, yang menyaksikan keberhasilannya membawa Mesir lolos ke Piala Dunia 2026, serta mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasi timnas di Piala Dunia. Meski kontraknya diperpanjang hingga tahun 2030 pada September lalu, tugasnya berakhir hanya beberapa pekan kemudian, dengan penunjukan Ali Maher untuk mengemban kepemimpinan teknis.

Periode terakhir masa jabatan Hossam Hassan diwarnai kontroversi luas, dengan latar belakang laporan-laporan yang menyebutkan ketegangan hubungannya dengan sejumlah pemain, terutama Mohamed Salah dan Mohamed El-Shenawy, di samping sanksi yang dijatuhkan FIFA kepadanya dan saudaranya, Ibrahim Hassan, manajer timnas, berupa larangan 3 pertandingan akibat peristiwa dalam laga melawan Argentina di Piala Dunia, selain krisis keluarga yang melingkupi sang kapten.