Laporan media mengungkap alasan sebenarnya di balik keterlambatan klub Barcelona dalam menuntaskan kesepakatan transfer bek Portugal milik Al Hilal, Joao Cancelo, selama periode transfer musim panas ini.

Cancelo sebelumnya telah kembali ke sesi latihan Al Hilal di pusat olahraga Al Majidiyah di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, kemarin Jumat, setelah absen dari tim dalam pemusatan latihan di Austria, sejak berakhirnya perjalanannya bersama timnas Portugal di Piala Dunia 2026.

Kepulangan bek Portugal itu ke sesi latihan Al Hilal memicu keraguan mengenai kemungkinan terganggunya kepindahannya ke klub Barcelona selama periode transfer musim panas ini.

Namun, surat kabar Katalonia "Mundo Deportivo" menegaskan bahwa Cancelo saat ini menjalani sesi latihannya bersama klub Al Hilal, sembari menunggu penyelesaian akhir urusan kepindahannya ke Barcelona.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa yang menunda penyelesaian resmi kesepakatan ini hingga saat ini adalah sejumlah kendala birokrasi yang menghadang jalan klub Katalonia itu, seperti masalah pajak.

Begitu persoalan itu terpecahkan, Cancelo akan kembali ke Barcelona untuk menandatangani kontrak baru yang berdurasi dua musim mendatang dan berakhir pada 2028, dengan nilai yang berkisar antara 8 hingga 10 juta euro.

Pemain berusia 32 tahun itu sebelumnya bermain bersama Barcelona pada paruh kedua musim lalu, dengan status pinjaman dari Al Hilal, dan berhasil meyakinkan pelatih Jerman Hansi Flick akan kemampuannya.

Cancelo pindah ke Al Hilal pada musim panas 2024, datang dari Manchester City, dan menampilkan level permainan yang kuat pada musim pertamanya, tetapi ia tersingkir dari daftar pemain lokal pada musim kedua, hingga memulai perjalanan meninggalkan klub Arab Saudi tersebut.