Setelah kekalahan telak dari Maroko... Para bintang Belanda menjadi sasaran hinaan rasial

Para pemain tim nasional Belanda, Justin Kluivert, Quinten Timber, dan Crisencio Summerville, menjadi sasaran hinaan rasial di media sosial setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti saat Oranje kalah dari Maroko di Piala Dunia 2026.

Timnas Belanda pun tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah di babak 32 besar melawan Maroko melalui adu penalti (3-2), setelah skor imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu, dini hari Selasa.

Federasi Sepak Bola Belanda mengecam komentar-komentar “diskriminatif, rasis, dan penuh kebencian” yang ditujukan kepada ketiga pemain tersebut.

Federasi Sepak Bola Belanda mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa mereka akan berkoordinasi dengan organisasi “Meld” untuk memerangi diskriminasi daring guna meneliti kemungkinan mengambil tindakan hukum.

Seperti dilansir situs “Foot Mercato”, pernyataan tersebut menyoroti bahwa jenis pelecehan semacam ini bukanlah hal baru, dengan secara khusus mengutip serangan rasis yang dialami para pemain Inggris, Marcus Rashford, Bukayo Saka, dan Jadon Sancho setelah final Kejuaraan Eropa 2020.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa “diskriminasi bertentangan dengan segala hal yang diwakili oleh sepak bola.”